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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Я предложил Лупашко стать тренером»
Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 11:53 |
275
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Я предложил Лупашко стать тренером»

Ассистент главного тренера «Карпат» U-19 рассказал о сотрудничестве с экс-коучем «Ингульца»

05 июля 2024, 11:53 |
275
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Я предложил Лупашко стать тренером»
ФК Карпаты. Сергей Лавриненко

Ассистент главного тренера юношеской команды львовских «Карпат» Сергей Лавриненко рассказал о сотрудничестве с экс-коучем «Ингульца» Владиславом Лупашко:

«Жизнь так сложилась, что я начал работать с Владиславом Лупашко еще с 2014 года, когда он был футболистом, а я – тренером. Мы достигали хороших результатов, получали золотые медали Первой лиги с кропивницкой «Зиркой», а также выходили в финал Кубка Украины с «Ингульцом» и в УПЛ тоже. Я предложил Владиславу стать тренером, когда он еще был действующим игроком. Я видел, что у него хорошие задатки как наставника и я хотел с ним работать.

Однако жизнь сложилась так, что сейчас он – старший тренер, а я – его помощник. Мы работаем вместе, у нас хороший тренерский штаб и есть взаимопонимание. Лупашко отличался тем, что он умел анализировать матчи, ошибки, действия соперника. Владислав еще раньше фактически был тренером, который выходит на поле, он очень хорошо понимал игру. Как проводник моих идей на футбольном поле. У нас с ним похожее видение футбола, поэтому мы дружим и работаем вместе уже много лет. Главная задача нашего тренерского штаба – развивать молодых ребят для основной команды «зелено-белых». И я уверен на сто процентов, что мы выполним эту задачу».

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Владислав Лупашко Сергей Лавриненко Карпаты Львов Карпаты Львов U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19
Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
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