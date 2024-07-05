Дешам назвал способность Роналду, которую португалец никогда не потеряет
Главный тренер сборной Франции считает, что возраст не делает Криштиану слабым соперником
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду:
«Криштиану Роналду имеет способность побеждать, быть решающим фактором, забивать голы. У него это есть и всегда будет. Даже если он сейчас старше, он всегда будет отличным соперником».
Четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Португалии и Франции состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – стадион «Фолькспаркштадион» в немецком городе Гамбург.
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