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  4. Дешам назвал способность Роналду, которую португалец никогда не потеряет
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 11:43 |
677
0

Дешам назвал способность Роналду, которую португалец никогда не потеряет

Главный тренер сборной Франции считает, что возраст не делает Криштиану слабым соперником

05 июля 2024, 11:43 |
677
0
Дешам назвал способность Роналду, которую португалец никогда не потеряет
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду:

«Криштиану Роналду имеет способность побеждать, быть решающим фактором, забивать голы. У него это есть и всегда будет. Даже если он сейчас старше, он всегда будет отличным соперником».

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Португалии и Франции состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – стадион «Фолькспаркштадион» в немецком городе Гамбург.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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