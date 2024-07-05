Дешам назвал способность Роналду, которую португалец никогда не потеряет

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно легендарного португальского нападающего Криштиану Роналду:

«Криштиану Роналду имеет способность побеждать, быть решающим фактором, забивать голы. У него это есть и всегда будет. Даже если он сейчас старше, он всегда будет отличным соперником».

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Португалии и Франции состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – стадион «Фолькспаркштадион» в немецком городе Гамбург.