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  4. Евгений ЧЕБЕРКО: «Уверен, что в УПЛ будет команда из Днепра»
Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 11:23 |
582
0

Евгений ЧЕБЕРКО: «Уверен, что в УПЛ будет команда из Днепра»

Защитник «Коламбуса» поделился мнениями о возможном исчезновении СК «Днепр-1»

05 июля 2024, 11:23 |
582
0
Евгений ЧЕБЕРКО: «Уверен, что в УПЛ будет команда из Днепра»
Twitter. Евгений Чеберко

Украинский защитник американского «Коламбуса» Евгений Чеберко поделился мыслями относительно возможного исчезновения СК «Днепр-1».

– СК «Днепр-1» повторяет судьбу ФК «Днепр»? Что вообще думаете об этом проекте и, как воспитанник днепровской академии, чего ожидаете в будущем от футбола в регионе?

– Уверен, что в Днепре будет команда, которая будет играть в Высшей лиге. Есть очень много талантливых футболистов и все условия для развития. Мне жаль, что нет какого-то плана и понятия, как развивать клуб, чтобы не было таких ситуаций с банкротством и распадом команды.

Ранее относительно будущего «Днепра-1» высказался бывший игрок днепрян Александр Пихаленок.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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