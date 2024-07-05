Евгений ЧЕБЕРКО: «Уверен, что в УПЛ будет команда из Днепра»
Защитник «Коламбуса» поделился мнениями о возможном исчезновении СК «Днепр-1»
Украинский защитник американского «Коламбуса» Евгений Чеберко поделился мыслями относительно возможного исчезновения СК «Днепр-1».
– СК «Днепр-1» повторяет судьбу ФК «Днепр»? Что вообще думаете об этом проекте и, как воспитанник днепровской академии, чего ожидаете в будущем от футбола в регионе?
– Уверен, что в Днепре будет команда, которая будет играть в Высшей лиге. Есть очень много талантливых футболистов и все условия для развития. Мне жаль, что нет какого-то плана и понятия, как развивать клуб, чтобы не было таких ситуаций с банкротством и распадом команды.
Ранее относительно будущего «Днепра-1» высказался бывший игрок днепрян Александр Пихаленок.
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