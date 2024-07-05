Бернарду СИЛВА: «Я не думаю, что в этой паре есть фаворит»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Франции:

«Я чувствую, что делаю все возможное, и уверяю вас, что буду продолжать это делать. Я знаю, что могу совершенствоваться, но не думаю, что мы работаем плохо.

Это плей-офф Евро, и эти команды очень хорошо организованы. Они защищаются низкими блоками с пятью или шестью игроками сзади, и они хотят, чтобы каждый человек был за линией мяча. Иногда нам трудно создать столько моментов, сколько мы хотим или сколько должны.

Я не знаю, как будет играть Франция. Глядя на их игроков, они не настроены на оборону с 11 игроками за линией мяча в течение 90 минут, поэтому, возможно, у нашей команды будет больше пространства.

Я очень мотивирован. Это отличный шанс приблизиться к нашей главной цели – привезти трофей домой.

Я не думаю, что в этой паре есть фаворит. Это 2 сборные с удивительными игроками, удивительными составами, и любой игрок может сделать разницу. У них своя манера игры, и они заслуженно хотят выиграть Евро, поэтому я не думаю, что здесь есть фавориты».

Матч Португалия – Франция состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени.