Килиан МБАППЕ: «Второго Криштиану Роналду никогда не будет»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался относительно легендарного португальца Криштиану Роналду:

«Он единственный в своем роде. Второго такого Криштиану Роналду никогда не будет. Он вдохновил целое поколение. У него есть цели, у него есть трофеи – его резюме говорит о многом. Но я надеюсь, что после матча против Франции он будет разочарован».

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Португалии и Франции состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – стадион «Фолькспаркштадион» в немецком городе Гамбург.