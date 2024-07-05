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  4. Килиан МБАППЕ: «Второго Криштиану Роналду никогда не будет»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 08:38 |
1023
1

Килиан МБАППЕ: «Второго Криштиану Роналду никогда не будет»

Нападающий сборной Франции высказался по поводу легендарного португальца

05 июля 2024, 08:38 |
1023
1
Килиан МБАППЕ: «Второго Криштиану Роналду никогда не будет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался относительно легендарного португальца Криштиану Роналду:

«Он единственный в своем роде. Второго такого Криштиану Роналду никогда не будет. Он вдохновил целое поколение. У него есть цели, у него есть трофеи – его резюме говорит о многом. Но я надеюсь, что после матча против Франции он будет разочарован».

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Португалии и Франции состоится 5 июля в 22:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – стадион «Фолькспаркштадион» в немецком городе Гамбург.

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Килиан Мбаппе Криштиану Роналду сборная Франции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Франция
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Saar
Ні. Розчарований будеш ти , зі своїм єдиним голом з пенальті.
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