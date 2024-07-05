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  4. Дани КАРВАХАЛЬ: «В таких играх нужно уметь терпеть»
Чемпионат Европы
05 июля 2024, 08:19 |
256
0

Дани КАРВАХАЛЬ: «В таких играх нужно уметь терпеть»

Защитник сборной Испании поделился ожиданиями от матча против Германии

05 июля 2024, 08:19 |
256
0
Дани КАРВАХАЛЬ: «В таких играх нужно уметь терпеть»
УЕФА. Дани Карвахаль

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Германии:

«У меня отличное ощущение от игры. Я вижу по моим товарищам по команде, что все расслаблены. Мы знаем, что нам нужно сыграть хорошо, чтобы победить Германию, но я вижу уверенную и энергичную команду. Это игра 50 на 50, в которой детали будут иметь решающее значение.

Мы постараемся выполнить свою работу. Мы будем чувствовать поддержку всех испанских болельщиков на стадионе и всех тех, кто смотрит дома. В таких играх, как эта, нужно уметь терпеть, когда твои соперники играют лучше. Мы должны воспользоваться нашими шансами и пропустить как можно меньше голевых моментов.

У Германии игроки мирового класса. У них быстрые вингеры, крепкие центральные защитники и люди, которые любят иметь мяч в ногах. Мы имеем схожие с ними качества. Это зависит от того, будут ли они сидеть на месте, или будут высоко прессинговать. Это будет определять, насколько близко мы подойдем к их воротам, и, возможно, темп игры.

Один из очевидных способов попытаться уменьшить впечатляющую скорость и технику вингеров Германии – это все время держаться рядом с ними. Я бы даже сказал, что мы должны быть в постоянном контакте с их вингерами, чтобы они не могли свободно передвигаться, не зная, что мы находимся рядом».

Матч Испания – Германия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – «MHPArena» в немецком городе Штутгарт.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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