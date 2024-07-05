Илкай ГЮНДОГАН: «С этого момента каждая игра является финалом»

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Испании:

«Ламин Ямал? Как для 16-летнего, он прошел долгий путь. Если посмотреть на то, где я был в 16 лет, то он находится в совершенно другом месте. То, как он играет в футбол, как он рискует, делает его чрезвычайно важным игроком для Испании и для «Барселоны». Я очень уважаю то, что он делает.

Родри? Я помню его первый сезон в Манчестере. Он проводил на тренировочной площадке с Пепом Гвардиолой от 45 минут до часа дополнительно. Он зашел так далеко и многому научился. Для меня он, безусловно, лучший опорный полузащитник в мире. Такого игрока нельзя исключить из игры на 90 минут, но есть способы усложнить ему задачу.

Отныне каждая игра – это финал. Я уверен, что обе команды будут играть, как в финале. Это говорит за обе команды, когда СМИ говорят, что мы две лучшие команды. Это показывает, что мы многое сделали правильно, если не идеально. Нет ничего лучше для футбольного болельщика или игрока, чем такие игры.

Мы заслуживаем быть в четвертьфинале. У нас есть отличная группа игроков и замечательный тренер, а также замечательный персонал за кулисами. Сейчас среди немецких болельщиков царит отличная атмосфера, и мы хотим наслаждаться ею как можно дольше. Это будет одна из самых интересных игр соревнований».

Матч Испания – Германия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – «MHPArena» в немецком городе Штутгарт.