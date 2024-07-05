Италия05 июля 2024, 03:20 | Обновлено 05 июля 2024, 03:32
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В Роме скандал: уволен директор по маркетингу. Что случилось?
«Волки» сняли с продажи клубный костюм из-за цвета
05 июля 2024, 03:20 | Обновлено 05 июля 2024, 03:32
134
0
В «Роме» принято экстренное решение снять с продажи новый клубный спортивный костюм.
Причина – один из цветов, который на нем присутствует.
Бурную реакцию в фанатской среды «Ромы» вызвал факт наличия голубого цвета на новом клубном костюме. Данный цвет является типичным для главных оппонентов «волков» из «Лацио».
Кроме того, в «Роме» отстранен от выполнения своих обязанностей директор клуба по маркетингу Майкл Ванделл, который был ответственным за запуск новой линейки от фирмы Adidas на предстоящиц сезон-2024/2025.
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