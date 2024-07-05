В Роме скандал: уволен директор по маркетингу. Что случилось?

В «Роме» принято экстренное решение снять с продажи новый клубный спортивный костюм.

Причина – один из цветов, который на нем присутствует.

Бурную реакцию в фанатской среды «Ромы» вызвал факт наличия голубого цвета на новом клубном костюме. Данный цвет является типичным для главных оппонентов «волков» из «Лацио».

Кроме того, в «Роме» отстранен от выполнения своих обязанностей директор клуба по маркетингу Майкл Ванделл, который был ответственным за запуск новой линейки от фирмы Adidas на предстоящиц сезон-2024/2025.