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Италия
05 июля 2024, 03:20 | Обновлено 05 июля 2024, 03:32
134
0

В Роме скандал: уволен директор по маркетингу. Что случилось?

«Волки» сняли с продажи клубный костюм из-за цвета

05 июля 2024, 03:20 | Обновлено 05 июля 2024, 03:32
134
0
В Роме скандал: уволен директор по маркетингу. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

В «Роме» принято экстренное решение снять с продажи новый клубный спортивный костюм.

Причина – один из цветов, который на нем присутствует.

Бурную реакцию в фанатской среды «Ромы» вызвал факт наличия голубого цвета на новом клубном костюме. Данный цвет является типичным для главных оппонентов «волков» из «Лацио».

Кроме того, в «Роме» отстранен от выполнения своих обязанностей директор клуба по маркетингу Майкл Ванделл, который был ответственным за запуск новой линейки от фирмы Adidas на предстоящиц сезон-2024/2025.

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Юрій Остроумов Источник: Sky Sport Italia
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