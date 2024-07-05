Ворскла и Колос ждут жеребьевку и узнают соперников в женской ЛЧ
Жеребьевка пройдет 5 июля в 14:00 по киевскому времени
5 липня полтавська Ворскла та ковалівський Колос дізнаються своїх суперників у першому раунді жіночої Ліги чемпіонів.
У сезоні 2024/25 удруге в історії Україну в жіночій Лізі чемпіонів представлятимуть дві команди – полтавська Ворскла, яка розпочне турнір на першому етапі Шляху чемпіонів, та ковалівський Колос, що зіграє в першому раунді Шляху представників ліг.
5 липня у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування першого раунду, початок церемонії – о 14:00 за київським часом. Формат Ліги чемпіонів серед жінок виглядає наступним чином.
Система проведення
Перший раунд – це один із двох відбірних раундів перед груповою стадією за участю 16-ти команд, яка розпочнеться в жовтні. У цих двох раундах передбачено два шляхи – Шлях чемпіонів та Шлях представників ліг.
Перший раунд в обох шляхах складається з двох стадій, які грають у форматі одного матчу: півфіналів (4 вересня) та фіналів/матчів за третє місце (7 вересня).
Переможці кожного з фіналів (11 – на Шляху чемпіонів, чотири – на Шляху представників ліг) виходять до другого раунду, де визначаються 12 учасників групового етапу. Автоматичні путівки до цієї стадії отримали Баварія, Барселона, Ліон та Челсі.
Жеребкування першого раунду
Шлях чемпіонів. На цій стадії зіграють 43 клуби – чемпіони асоціацій із рейтингом від восьмого та нижче. Учасників буде розбито на 11 мінітурнірів, які пройдуть за участю чотирьох і, в одному випадку, трьох команд.
Переможці 11-ти мінітурнірів потраплять до другого раунду, де приєднаються до трьох команд (Рома, Славія та Хаммарбю) із прямими путівками до цієї стадії. У другому раунді буде розіграно сім путівок до групового етапу.
Шлях представників ліг. На цій стадії зіграють 16 команд – володарі других місць із асоціацій із рейтингом від сьомого до 16-го та володарі третіх місць із асоціацій із рейтингом від першого до шостого. Учасників буде розбито на чотири мінітурніри. У кожному мінітурнірі зіграють чотири команди.
Переможці чотирьох фіналів потраплять до другого раунду, куди вже отримали пряму перепустку шість команд (Вольфсбург, Манчестер Сіті, ПСЖ, Реал, Хеккен та Ювентус). У другому раунді буде розіграно п'ять путівок до групового етапу.
Процедура жеребкування
У першому раунді клуби будуть посіяні відповідно до своїх клубних коефіцієнтів на початок сезону. У Шляху чемпіонів команди розподіляються по двох кошиках – на сіяні (22 клуби) та несіяні (21 клуб).
У кожній із груп команди розподіляються на дві півфінальні пари, причому команди з першого кошика будуть номінальними господарями своїх матчів. У матчах за третє місце та у фіналах номінальними господарями вважатимуться команди з вищим коефіцієнтом.
У групі з трьома командами клуб із найвищим посівом отримає автоматичну путівку до фіналу. Інші дві команди посперечаються за путівку до фіналу в одноматчевому протистоянні.
У Шляху представників ліг 16 команд розподіляються по двох кошиках – на сіяні (8 клубів) та несіяні (8 клубів). Команди з першого кошика вважатимуться господарями півфіналів.
Згідно із чинними на момент проведення жеребкування рішеннями Виконавчого комітету УЄФА не можуть опинитися в одній групі клуби з наступних асоціацій: Вірменія/Азербайджан, Косово/Боснія і Герцеговина, Косово/Сербія, Україна/білорусь.
Усі російські клуби від участі в жіночій Лізі чемпіонів сезону 2024/25 відсторонено.
Жіноча Ліга чемпіонів 2024/25. Кошики посіву
Шлях чемпіонів
Кошик 1: сіяні
- Бенфіка (Португалія) 36,800
- Санкт-Пельтен (Австрія) 32,250
- БІІК-Шимкент (Казахстан) 21,450
- Твенте (Нідерланди) 18,400
- Влазнія (Албанія) 16,800
- Волеренга (Норвегія) 15,300
- Ворскла Полтава (Україна) 14,800
- Аполлон (Кіпр) 14,400
- Андерлехт (Бельгія) 14,400
- Валюр (Ісландія) 13,050
- Сараєво-2000 (Боснія і Герцеговина) 12,000
- Ференцварош (Угорщина) 11,400
- Серветт (Швейцарія) 11,350
- Мура (Словенія) 10,800
- Гінтра (Литва) 10,200
- динамо-бдуфк (білорусь) 9,100
- ПАОК (Греція) 8,400
- Брезниця (Північна Македонія) 8,400
- Расінг Юніон (Люксембург) 7,200
- Митровиця (Косово) 7,100
- КУПС (Фінляндія) 7,000
- Осієк (Хорватія) 6,700
Кошик 2: несіяні
- Біркіркара (Мальта) 6,600
- РФШ (Латвія) 6,600
- Флора (Естонія) 6,600
- Кір'ят-Гат (Ізраїль) 6,400
- Селтик (Шотландія) 6,400
- Агаріста (Молдова) 5,400
- Ланчхуті (Грузія) 5,400
- НСА (Болгарія) 5,300
- Клаксвік (Фарерські острови) 4,800
- Норшелланн (Данія) 4,350
- Спартак Міява (Словаччина) 4,300
- Пімаунт Юнайтед (Ірландія) 4,100
- Гленторан (Північна Ірландія) 3,600
- Люботень (Північна Македонія) 2,800
- Црвена Звезда (Сербія) 2,800
- Кардіфф Сіті (Уельс) 2,200
- Погонь (Польща) 1,800
- Фарул (Румунія) 1,500
- Галатасарай (Туреччина) 1,500
- Пюнік (Вірменія) 0,600
- Нефтчі (Азербайджан) 0,000
Шлях представників ліг
Кошик 1: сіяні
- Арсенал (Англія) 57,999
- Атлетико (Іспанія) 34,633
- Париж (Франція) 26,666
- Спарта Прага (Чехія) 26,466
- Айнтрахт (Німеччина) 24,799
- Аякс (Нідерланди) 23,400
- Брондбю (Данія) 22,350
- мінськ (білорусь) 21,100
Кошик 2: несіяні
- Брейдаблік (Ісландія) 18,050
- Фіорентина (Італія) 16,800
- Русенборг (Норвегія) 9,300
- Спортинг (Португалія) 6,800
- Лінчепінг (Швеція) 6,499
- Рейнджерс (Шотландія) 6,400
- Відень (Австрія) 4,250
- Колос Ковалівка (Україна) 3,800
Перший раунд (міні-турніри)
- Півфінали: 4 вересня 2024 року
- Фінал та матч за 3-тє місце: 7 вересня 2024 року
Другий раунд
- Перші матчі: 18/19 вересня 2024 року
- Матчі-відповіді: 25/26 вересня 2024 року
Груповий етап
- Тур 1: 8/9 жовтня 2024 року
- Тур 2: 16/17 жовтня 2024 року
- Тур 3: 12/13 листопада 2024 року
- Тур 4: 20/21 листопада 2024 року
- Тур 5: 11/12 грудня 2024 року
- Тур 6: 17/18 грудня 2024 року
Чвертьфінали
- Перші матчі: 18/19 березня 2025 року
- Матчі-відповіді: 26/27 березня 2025 року
Півфінали
- Перші матчі: 19/20 квітня 2025 року
- Матчі-відповіді: 26/27 квітня 2025 року
Фінал
- Стадіон: Жозе Алваладе, Лісабон (Португалія)
- Дата: 23, 24 або 25 травня 2025 року
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