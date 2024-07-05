Ворскла и Колос ждут жеребьевку и узнают соперников в женской ЛЧ

5 липня полтавська Ворскла та ковалівський Колос дізнаються своїх суперників у першому раунді жіночої Ліги чемпіонів.

У сезоні 2024/25 удруге в історії Україну в жіночій Лізі чемпіонів представлятимуть дві команди – полтавська Ворскла, яка розпочне турнір на першому етапі Шляху чемпіонів, та ковалівський Колос, що зіграє в першому раунді Шляху представників ліг.

5 липня у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування першого раунду, початок церемонії – о 14:00 за київським часом. Формат Ліги чемпіонів серед жінок виглядає наступним чином.

Система проведення

Перший раунд – це один із двох відбірних раундів перед груповою стадією за участю 16-ти команд, яка розпочнеться в жовтні. У цих двох раундах передбачено два шляхи – Шлях чемпіонів та Шлях представників ліг.

Перший раунд в обох шляхах складається з двох стадій, які грають у форматі одного матчу: півфіналів (4 вересня) та фіналів/матчів за третє місце (7 вересня).

Переможці кожного з фіналів (11 – на Шляху чемпіонів, чотири – на Шляху представників ліг) виходять до другого раунду, де визначаються 12 учасників групового етапу. Автоматичні путівки до цієї стадії отримали Баварія, Барселона, Ліон та Челсі.

Жеребкування першого раунду

Шлях чемпіонів. На цій стадії зіграють 43 клуби – чемпіони асоціацій із рейтингом від восьмого та нижче. Учасників буде розбито на 11 мінітурнірів, які пройдуть за участю чотирьох і, в одному випадку, трьох команд.

Переможці 11-ти мінітурнірів потраплять до другого раунду, де приєднаються до трьох команд (Рома, Славія та Хаммарбю) із прямими путівками до цієї стадії. У другому раунді буде розіграно сім путівок до групового етапу.

Шлях представників ліг. На цій стадії зіграють 16 команд – володарі других місць із асоціацій із рейтингом від сьомого до 16-го та володарі третіх місць із асоціацій із рейтингом від першого до шостого. Учасників буде розбито на чотири мінітурніри. У кожному мінітурнірі зіграють чотири команди.

Переможці чотирьох фіналів потраплять до другого раунду, куди вже отримали пряму перепустку шість команд (Вольфсбург, Манчестер Сіті, ПСЖ, Реал, Хеккен та Ювентус). У другому раунді буде розіграно п'ять путівок до групового етапу.

Процедура жеребкування

У першому раунді клуби будуть посіяні відповідно до своїх клубних коефіцієнтів на початок сезону. У Шляху чемпіонів команди розподіляються по двох кошиках – на сіяні (22 клуби) та несіяні (21 клуб).

У кожній із груп команди розподіляються на дві півфінальні пари, причому команди з першого кошика будуть номінальними господарями своїх матчів. У матчах за третє місце та у фіналах номінальними господарями вважатимуться команди з вищим коефіцієнтом.

У групі з трьома командами клуб із найвищим посівом отримає автоматичну путівку до фіналу. Інші дві команди посперечаються за путівку до фіналу в одноматчевому протистоянні.

У Шляху представників ліг 16 команд розподіляються по двох кошиках – на сіяні (8 клубів) та несіяні (8 клубів). Команди з першого кошика вважатимуться господарями півфіналів.

Згідно із чинними на момент проведення жеребкування рішеннями Виконавчого комітету УЄФА не можуть опинитися в одній групі клуби з наступних асоціацій: Вірменія/Азербайджан, Косово/Боснія і Герцеговина, Косово/Сербія, Україна/білорусь.

Усі російські клуби від участі в жіночій Лізі чемпіонів сезону 2024/25 відсторонено.

Жіноча Ліга чемпіонів 2024/25. Кошики посіву

Шлях чемпіонів

Кошик 1: сіяні

Бенфіка (Португалія) 36,800

Санкт-Пельтен (Австрія) 32,250

БІІК-Шимкент (Казахстан) 21,450

Твенте (Нідерланди) 18,400

Влазнія (Албанія) 16,800

Волеренга (Норвегія) 15,300

Ворскла Полтава (Україна) 14,800

(Україна) 14,800 Аполлон (Кіпр) 14,400

Андерлехт (Бельгія) 14,400

Валюр (Ісландія) 13,050

Сараєво-2000 (Боснія і Герцеговина) 12,000

Ференцварош (Угорщина) 11,400

Серветт (Швейцарія) 11,350

Мура (Словенія) 10,800

Гінтра (Литва) 10,200

динамо-бдуфк (білорусь) 9,100

ПАОК (Греція) 8,400

Брезниця (Північна Македонія) 8,400

Расінг Юніон (Люксембург) 7,200

Митровиця (Косово) 7,100

КУПС (Фінляндія) 7,000

Осієк (Хорватія) 6,700

Кошик 2: несіяні

Біркіркара (Мальта) 6,600

РФШ (Латвія) 6,600

Флора (Естонія) 6,600

Кір'ят-Гат (Ізраїль) 6,400

Селтик (Шотландія) 6,400

Агаріста (Молдова) 5,400

Ланчхуті (Грузія) 5,400

НСА (Болгарія) 5,300

Клаксвік (Фарерські острови) 4,800

Норшелланн (Данія) 4,350

Спартак Міява (Словаччина) 4,300

Пімаунт Юнайтед (Ірландія) 4,100

Гленторан (Північна Ірландія) 3,600

Люботень (Північна Македонія) 2,800

Црвена Звезда (Сербія) 2,800

Кардіфф Сіті (Уельс) 2,200

Погонь (Польща) 1,800

Фарул (Румунія) 1,500

Галатасарай (Туреччина) 1,500

Пюнік (Вірменія) 0,600

Нефтчі (Азербайджан) 0,000

Шлях представників ліг

Кошик 1: сіяні

Арсенал (Англія) 57,999

Атлетико (Іспанія) 34,633

Париж (Франція) 26,666

Спарта Прага (Чехія) 26,466

Айнтрахт (Німеччина) 24,799

Аякс (Нідерланди) 23,400

Брондбю (Данія) 22,350

мінськ (білорусь) 21,100

Кошик 2: несіяні

Брейдаблік (Ісландія) 18,050

Фіорентина (Італія) 16,800

Русенборг (Норвегія) 9,300

Спортинг (Португалія) 6,800

Лінчепінг (Швеція) 6,499

Рейнджерс (Шотландія) 6,400

Відень (Австрія) 4,250

Колос Ковалівка (Україна) 3,800

Перший раунд (міні-турніри)

Півфінали: 4 вересня 2024 року

Фінал та матч за 3-тє місце: 7 вересня 2024 року

Другий раунд

Перші матчі: 18/19 вересня 2024 року

Матчі-відповіді: 25/26 вересня 2024 року

Груповий етап

Тур 1: 8/9 жовтня 2024 року

Тур 2: 16/17 жовтня 2024 року

Тур 3: 12/13 листопада 2024 року

Тур 4: 20/21 листопада 2024 року

Тур 5: 11/12 грудня 2024 року

Тур 6: 17/18 грудня 2024 року

Чвертьфінали

Перші матчі: 18/19 березня 2025 року

Матчі-відповіді: 26/27 березня 2025 року

Півфінали

Перші матчі: 19/20 квітня 2025 року Матчі-відповіді: 26/27 квітня 2025 року

Фінал