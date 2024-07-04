Украина. Первая лига04 июля 2024, 22:03 | Обновлено 04 июля 2024, 22:10
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ОФИЦИАЛЬНО. ФСК Мариуполь попрощался с двумя футболистами
У Дмитрия Олейника завершен контракт, Родион Плакса вернулся в Александрию
04 июля 2024, 22:03 | Обновлено 04 июля 2024, 22:10
216
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Клуб Первой лиги ФСК Мариуполь распрощался с двумя футболистами.
Завершился контракт у 31-летнего полузащитника Дмитрия Олейника, присоединившегося к мариупольскому клубу в сентябре 2023 года. За это время игрок провел 11 матчей в футболке азовцев, отличился 1 голом и 1 голевой передачей.
22-летний полузащитник Родион Плакса вернулся в «Александрию». Он присоединился к ФСК «Мариуполь» зимой на правах аренды и провел 9 матчей, в которых отличился 1 голом.
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