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Украина. Первая лига
04 июля 2024, 22:03 | Обновлено 04 июля 2024, 22:10
216
0

ОФИЦИАЛЬНО. ФСК Мариуполь попрощался с двумя футболистами

У Дмитрия Олейника завершен контракт, Родион Плакса вернулся в Александрию

04 июля 2024, 22:03 | Обновлено 04 июля 2024, 22:10
216
0
ОФИЦИАЛЬНО. ФСК Мариуполь попрощался с двумя футболистами
ФСК Мариуполь. Дмитрий Олейник и Родион Плакса

Клуб Первой лиги ФСК Мариуполь распрощался с двумя футболистами.

Завершился контракт у 31-летнего полузащитника Дмитрия Олейника, присоединившегося к мариупольскому клубу в сентябре 2023 года. За это время игрок провел 11 матчей в футболке азовцев, отличился 1 голом и 1 голевой передачей.

22-летний полузащитник Родион Плакса вернулся в «Александрию». Он присоединился к ФСК «Мариуполь» зимой на правах аренды и провел 9 матчей, в которых отличился 1 голом.

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ФСК Мариуполь трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Родион Плакса Александрия расторжение контракта свободный агент
Николай Степанюк Источник: ФСК Мариуполь
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