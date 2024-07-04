ОФИЦИАЛЬНО. ФСК Мариуполь попрощался с двумя футболистами

Клуб Первой лиги ФСК Мариуполь распрощался с двумя футболистами.

Завершился контракт у 31-летнего полузащитника Дмитрия Олейника, присоединившегося к мариупольскому клубу в сентябре 2023 года. За это время игрок провел 11 матчей в футболке азовцев, отличился 1 голом и 1 голевой передачей.

22-летний полузащитник Родион Плакса вернулся в «Александрию». Он присоединился к ФСК «Мариуполь» зимой на правах аренды и провел 9 матчей, в которых отличился 1 голом.