Новый спортивный директор Александрии приступил к своим обязанностям

В ФК «Александрия» к исполнению своих обязанностей приступил новый спортивный директор Иван Телько.

В этой должности он будет заниматься: селекционной работой, взаимодействием между руководством клуба и тренерским штабом, трансферной политикой клуба.

Иван – питомец днепровского футбола. Из-за травмы был вынужден закончить карьеру футболиста в возрасте 20 лет. Но с футболом не завершил, прошёл все этапы в карьере: от тренера до директора детской академии.

Имеет тренерскую лицензию категории А. Экс-тренер СК «Днепр-1» U-19. Последние два года являлся менеджером СК «Днепр-1».