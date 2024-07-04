Новый спортивный директор Александрии приступил к своим обязанностям
Иван Телько будет работать в команде УПЛ
В ФК «Александрия» к исполнению своих обязанностей приступил новый спортивный директор Иван Телько.
В этой должности он будет заниматься: селекционной работой, взаимодействием между руководством клуба и тренерским штабом, трансферной политикой клуба.
Иван – питомец днепровского футбола. Из-за травмы был вынужден закончить карьеру футболиста в возрасте 20 лет. Но с футболом не завершил, прошёл все этапы в карьере: от тренера до директора детской академии.
Имеет тренерскую лицензию категории А. Экс-тренер СК «Днепр-1» U-19. Последние два года являлся менеджером СК «Днепр-1».
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