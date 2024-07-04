Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый спортивный директор Александрии приступил к своим обязанностям
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 20:23 | Обновлено 04 июля 2024, 21:15
95
0

Новый спортивный директор Александрии приступил к своим обязанностям

Иван Телько будет работать в команде УПЛ

04 июля 2024, 20:23 | Обновлено 04 июля 2024, 21:15
95
0
Новый спортивный директор Александрии приступил к своим обязанностям
ФК Александрия. Иван Телько

В ФК «Александрия» к исполнению своих обязанностей приступил новый спортивный директор Иван Телько.

В этой должности он будет заниматься: селекционной работой, взаимодействием между руководством клуба и тренерским штабом, трансферной политикой клуба.

Иван – питомец днепровского футбола. Из-за травмы был вынужден закончить карьеру футболиста в возрасте 20 лет. Но с футболом не завершил, прошёл все этапы в карьере: от тренера до директора детской академии.

Имеет тренерскую лицензию категории А. Экс-тренер СК «Днепр-1» U-19. Последние два года являлся менеджером СК «Днепр-1».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина выкупила контракт форварда у Александрии
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Антонов вошел в тренерский штаб Александрии
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Андрейчук покинул «Александрию»
Александрия спортивный директор
Николай Степанюк Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк ушла с матчбола в тяжелом матче против Сэвилл на Уимблдоне
Теннис | 04 июля 2024, 16:15 37
Костюк ушла с матчбола в тяжелом матче против Сэвилл на Уимблдоне
Костюк ушла с матчбола в тяжелом матче против Сэвилл на Уимблдоне

Марта во второй раз подряд сумела выйти в 3-й раунд травяного мейджора

Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Футбол | 04 июля 2024, 08:18 43
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина

Футболист хочет в АПЛ

СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
Теннис | 03.07.2024, 22:04
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
Довбик назвал главную причину раннего вылета сборной Украины с Евро-2024
Футбол | 04.07.2024, 19:33
Довбик назвал главную причину раннего вылета сборной Украины с Евро-2024
Довбик назвал главную причину раннего вылета сборной Украины с Евро-2024
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 04.07.2024, 07:43
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
03.07.2024, 08:01 9
Футбол
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
02.07.2024, 22:31
Бокс
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
03.07.2024, 08:20 20
Футбол
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
Лунин ошеломил руководство Реала решением о своем будущем
04.07.2024, 07:48 33
Футбол
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
Довбик сказал «да». Именитый клуб согласился заплатить за Артема €40 млн
02.07.2024, 18:42 16
Футбол
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
03.07.2024, 20:28 8
Футбол
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
04.07.2024, 11:11 10
Футбол
ФОТО. Красюк отреагировал на совместное обращение Фьюри и Аль-Шейха к Усику
ФОТО. Красюк отреагировал на совместное обращение Фьюри и Аль-Шейха к Усику
03.07.2024, 11:14 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем