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Чемпионат Европы
04 июля 2024, 18:50 | Обновлено 04 июля 2024, 18:54
553
0

Хорватия просит Модрича остаться в сборной еще на два турнира

В сборной не хотят отпускать ведущего игрока

04 июля 2024, 18:50 | Обновлено 04 июля 2024, 18:54
553
0
Хорватия просит Модрича остаться в сборной еще на два турнира

Президент Федерации футбола Хорватии Мариян Кустич надеется, что ветеран команды Лука Модрич не завершит карьеру в сборной после неудачного Евро-2024.

Хавбека «Реала» ждут в команде на Лигу наций и отбор к ЧМ-2026.

«Златко Далич остается тренером и он будет решать вопросы по составу. Но я надеюсь, что Модрич продолжит карьеру в сборной Хорватии. Вижу, что он будет нашим капитаном в матчах Лиги наций и в отборе чемпионата мира».

«Лука решает сам, но я ожидаю, что он останется в команде», — сказал Кустич.

38-летний игрок провел в составе сборной 178 матчей.

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Лука Модрич сборная Хорватии по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Goal.com
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