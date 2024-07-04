Хорватия просит Модрича остаться в сборной еще на два турнира

Президент Федерации футбола Хорватии Мариян Кустич надеется, что ветеран команды Лука Модрич не завершит карьеру в сборной после неудачного Евро-2024.

Хавбека «Реала» ждут в команде на Лигу наций и отбор к ЧМ-2026.

«Златко Далич остается тренером и он будет решать вопросы по составу. Но я надеюсь, что Модрич продолжит карьеру в сборной Хорватии. Вижу, что он будет нашим капитаном в матчах Лиги наций и в отборе чемпионата мира».

«Лука решает сам, но я ожидаю, что он останется в команде», — сказал Кустич.

38-летний игрок провел в составе сборной 178 матчей.