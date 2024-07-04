Джон СТОУНЗ: «Матч со Швейцарией – испытание для нас»
Защитник сборной Англии – о четвертьфинале Евро-2024
Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунз поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2024 против команды Швейцарии:
«У них блестящие игроки и на этом турнире он играют блестяще. Так что теперь дело за нами. У них есть несколько замечательных футболистов, и это будет действительно хороший матч, испытание для нас», – заявил Стоунз.
Матч Англия – Швейцария состоится в субботу, 6 июля в Дюссельдорфе, начало – в 19:00 по киевскому времени. В полуфинале победитель этой пары сыграет против победителя матча Нидерланды – Турция.
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