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  4. Джон СТОУНЗ: «Матч со Швейцарией – испытание для нас»
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 18:21 |
149
0

Джон СТОУНЗ: «Матч со Швейцарией – испытание для нас»

Защитник сборной Англии – о четвертьфинале Евро-2024

04 июля 2024, 18:21 |
149
0
Джон СТОУНЗ: «Матч со Швейцарией – испытание для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунз поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2024 против команды Швейцарии:

«У них блестящие игроки и на этом турнире он играют блестяще. Так что теперь дело за нами. У них есть несколько замечательных футболистов, и это будет действительно хороший матч, испытание для нас», – заявил Стоунз.

Матч Англия – Швейцария состоится в субботу, 6 июля в Дюссельдорфе, начало – в 19:00 по киевскому времени. В полуфинале победитель этой пары сыграет против победителя матча Нидерланды – Турция.

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Джон Стоунз сборная Англии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: BBC
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