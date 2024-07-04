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  4. Финальная часть ДЮФЛУ U-16. 3-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
Молодежные турниры
04 июля 2024, 16:20 | Обновлено 04 июля 2024, 17:20
339
2

Финальная часть ДЮФЛУ U-16. 3-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове со 2 до 4 июля

04 июля 2024, 16:20 | Обновлено 04 июля 2024, 17:20
339
2
Финальная часть ДЮФЛУ U-16. 3-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
УПЛ-ТБ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове со 2 до 4 июля.

Смотрите 4 июля матчи 3-го тура финальной части ДЮФЛУ среди команд U-16.

11:00. КЗ ДЮСШ Рух U-16 – Шахтер U-16

11:00. АФ Рух U-16 – Динамо U-16

Награждение ДЮФЛУ U-16

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Prunus armeniaca
Шахтёр - Динамо 4:1!
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+1
Prunus armeniaca
Шахтёр чемпион!!!
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+1
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