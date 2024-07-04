Молодежные турниры04 июля 2024, 16:20 | Обновлено 04 июля 2024, 17:20
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Финальная часть ДЮФЛУ U-16. 3-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове со 2 до 4 июля
04 июля 2024, 16:20 | Обновлено 04 июля 2024, 17:20
339
2
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове со 2 до 4 июля.
Смотрите 4 июля матчи 3-го тура финальной части ДЮФЛУ среди команд U-16.
11:00. КЗ ДЮСШ Рух U-16 – Шахтер U-16
11:00. АФ Рух U-16 – Динамо U-16
Награждение ДЮФЛУ U-16
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