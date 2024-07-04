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  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Сейчас лучшее впечатление на Евро производят испанцы»
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 16:43 |
248
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Сейчас лучшее впечатление на Евро производят испанцы»

Бывший игрок сборной Украины – о впечатлениях от Евро-2024

04 июля 2024, 16:43 |
248
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Сейчас лучшее впечатление на Евро производят испанцы»
dynamo.kiev.ua. Олег Шелаев

5 июля на Евро-2024 по футболу в Германии начинаются четвертьфинальные противостояния.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился впечатлениями от соперничества в финальной части континентального форума:

– К сожалению, на этом футбольном празднике украинская сборная оказалась лишней. Приходится констатировать, что максимум чего она могла достичь – это выйти из группы. Дальнейшие потенциальные визави были сильнее подопечных Сергея Реброва.

– Кто пока что на Вас произвел из участников наилучшее впечатление?

– Испанцы, не случайно, что именно они единственные, кто постоянно побеждают. В отличие от других топ-сборных, только испанцы, в рядах которых – опытные исполнители и молодежь, лучше всего восстановились после изнурительного сезона на клубном уровне.

Как по мне, именно противостояние испанцев с немцами будет центральным в четвертьфинальной программе. Его смело можно назвать малым финалом и немного обидно, что пути этих сборных пересеклись так рано.

– Выступление каких сборных стало для вас приятной неожиданностью?

– Прежде всего, футболистов Турции. Если же говорить о сборных, где больше всего заметно влияние тренера, то это Нидерланды. Ведь эта сборная играет фактически без «чистых» нападающих, однако благодаря домашним заготовкам руководителя Рональда Кумана находит кратчайшие пути к воротам и действует довольно результативно.

– Кого-то из футболистов можете назвать открытием Евро-2024?

– Нет. В частности, в последнее время много говорят о грузинском форварде Жорже Микаутадзе, но он уже давно был в структуре прославленного «Аякса», в дальнейшем будет выступать за «Метц» из Франции. Поэтому, как говорится, все знакомые лица.

Поэтому неудивительно, что текущий чемпионат проходит без неожиданностей, его участники радуют, прежде всего, неуступчивостью. Проходных матчей практически нет. В конце концов, так и должно быть на турнирах такого ранга.

Ранее форвард сборной Германии назвал фактор, который поможет команде выиграть Евро-2024.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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