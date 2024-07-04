Защитник Португалии отреагировал на слезы Роналду в матче против Словении

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш отреагировал на слезы легендарного нападающего Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Словении (0:0, 3:0 по пенальти):

«Это было тяжелое время для него. Мы все здесь, чтобы помочь, и он был в плохом состоянии. Команда почувствовала это и, конечно, мы должны помогать всем. Мы сплоченная группа, и именно это сделало нас сильнее. Настолько, что Диого Кошта сделал три невероятных сейва в серии пенальти. Это был момент, который мы не забудем, но мы должны двигаться дальше. Это еще не конец».

Напомним, звездный Криштиану Роналду не сумел сдержать эмоции после незабитого пенальти в дополнительное время.