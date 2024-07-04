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  4. Защитник Португалии отреагировал на слезы Роналду в матче против Словении
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 12:51 |
741
0

Защитник Португалии отреагировал на слезы Роналду в матче против Словении

Нуну Мендеш и остальная команда поддержали легендарного нападающего

04 июля 2024, 12:51 |
741
0
Защитник Португалии отреагировал на слезы Роналду в матче против Словении
УЕФА. Криштиану Роналду

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш отреагировал на слезы легендарного нападающего Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 против национальной команды Словении (0:0, 3:0 по пенальти):

«Это было тяжелое время для него. Мы все здесь, чтобы помочь, и он был в плохом состоянии. Команда почувствовала это и, конечно, мы должны помогать всем. Мы сплоченная группа, и именно это сделало нас сильнее. Настолько, что Диого Кошта сделал три невероятных сейва в серии пенальти. Это был момент, который мы не забудем, но мы должны двигаться дальше. Это еще не конец».

Напомним, звездный Криштиану Роналду не сумел сдержать эмоции после незабитого пенальти в дополнительное время.

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Нуну Мендеш Криштиану Роналду сборная Словении по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Словения
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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