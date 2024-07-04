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  4. У полузащитника Днепра-1 есть на руках предложения от 3 клубов УПЛ
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 12:41 |
954
0

У полузащитника Днепра-1 есть на руках предложения от 3 клубов УПЛ

Об этом рассказал лично Максим Третьяков

04 июля 2024, 12:41 |
954
0
У полузащитника Днепра-1 есть на руках предложения от 3 клубов УПЛ
УПЛ. Максим Третьяков

Полузащитник «Днепра-1» Максим Третьяков рассказал о своих планах на будущее.

– Ты сам чего ожидаешь? Что будет с командой?

– Да разные варианты могут быть. По крайней мере, я просчитываю различные ситуации. Может быть трансфер, а может – просто отдадут мне документы моего контракта. В настоящее время я имею на руках предложения от трех клубов УПЛ. Но у меня пока действующий контракт с «Днепром-1», поэтому буду действовать по ситуации. Если «Днепр-1» прекратит существование, придется уйти в другой клуб. Если сохранится – останусь здесь.

– Желание остаться в «Днепре-1» есть?

– Конечно, есть. На этот сезон у меня были большие надежды, связанные с «Днепром-1». Прошлый сезон я из-за травмы в значительной степени пропустил, потом долгое время восстанавливался.

Ранее сообщалось, что Максимом Третьяковым интересуется «Кривбасс».

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Максим Третьяков Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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