Друг Милевского рассказал, как Артем поставил 100 тысяч грн на матч Евро

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, рассказал, как бывший нападающий сборной Украины поставил 100 тысяч гривен на матч 1/8 финала Евро-2024:

«Еще за 3 дня до матча Швейцария – Италия (2:0) я уговорил Артема Милевского поставить на то, что Швейцария не проиграет. На этот результат был высокий коэффициент – 2.3. Артем болеет за Италию с детства, поэтому эта ставка далась ему нелегко, но он понимал, что по игре "Скуадра Адзурра" сейчас не в лучшем состоянии, и рискнул поставить. Мы поставили 100 тысяч гривен и выиграли сверху 130 тысяч. Но Миля после игры был подавлен из-за вылета Италии, и даже не радовался выигрышу. Вот такая история».

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