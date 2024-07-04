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Чемпионат Европы
04 июля 2024, 12:24 | Обновлено 04 июля 2024, 12:25
2014
6

Друг Милевского рассказал, как Артем поставил 100 тысяч грн на матч Евро

Бывший нападающий сборной Украины заработал на победе Швейцарии над Италией

04 июля 2024, 12:24 | Обновлено 04 июля 2024, 12:25
2014
6
Друг Милевского рассказал, как Артем поставил 100 тысяч грн на матч Евро
Instagram. Сергей Третьяк и Артем Милевский

Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, рассказал, как бывший нападающий сборной Украины поставил 100 тысяч гривен на матч 1/8 финала Евро-2024:

«Еще за 3 дня до матча Швейцария – Италия (2:0) я уговорил Артема Милевского поставить на то, что Швейцария не проиграет. На этот результат был высокий коэффициент – 2.3. Артем болеет за Италию с детства, поэтому эта ставка далась ему нелегко, но он понимал, что по игре "Скуадра Адзурра" сейчас не в лучшем состоянии, и рискнул поставить. Мы поставили 100 тысяч гривен и выиграли сверху 130 тысяч. Но Миля после игры был подавлен из-за вылета Италии, и даже не радовался выигрышу. Вот такая история».

Ранее Артем Милевский рассказал, как играл в покер против ковбоев.

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Артем Милевский Сергей Третьяк ставки азарт сборная Италии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Швейцария - Италия
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 6
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Микола Захарченко
Коли вже буде новина , що Міля задонатив на потреби ЗСУ умовні 100 тисяч , чи відвідав шпиталь з допомогою для поранених бійців і дітей , чи був десь волонтером ?
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+1
fedd1979
Це йому збирали гроші на лікування?
Ответить
+1
Trollface
Це виправдання за марно втрачені гроші. 
Ответить
+1
inflicted
Артем поставив, але "ми виграли"
Ответить
0
Vitaliksaj
Какой сайт такие и новости бомжары
Ответить
0
olex.mykhailov
З алкоголю підсаджуєш на ігроманію і ставки? 
Ответить
-1
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