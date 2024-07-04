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  4. «Где наши чемпионы мира?» Леоненко поделился ожиданиями от Олимпиады
Молодежные турниры
04 июля 2024, 12:14 |
1336
3

«Где наши чемпионы мира?» Леоненко поделился ожиданиями от Олимпиады

Бывший нападающий киевского «Динамо» будет болеть за олимпийскую сборную Украины по футболу

04 июля 2024, 12:14 |
1336
3
«Где наши чемпионы мира?» Леоненко поделился ожиданиями от Олимпиады
dynamo.kiev.ua. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился ожиданиями от выступления сборной Украины U-23 на футбольном турнире Олимпиады в Париже:

«Как правило, мы на уровне молодежи выступаем хорошо. Но где же наши чемпионы мира на взрослом уровне? Хороший пример – парень на букву «С», который два гола в финале забил. Где сейчас Супряга? Конечно, я буду болеть за сборную Украины, но не надо считать, что мы сильнее всех. Перед Евро все говорили, что мы сильнее румын, а в итоге получили 0:3».

Ранее Виктор Леоненко рассказал, почему Владимир Бражко и Георгий Судаков не сыграют на Олимпиаде.

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Виктор Леоненко Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Владислав Супряга
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 3
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DK1961
Луноподобная харя этого алкаша уже с трудом в фото влазит. Зато, наряду с бурбасятиной, самый публикуемый персонаж на спорт уа
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+2
Максим Колісник
Наша молодь сильніша бо її фізично значно сильніше навантажують, а інтелектуально недовантажують. А от коли треба виходити на дійсно високий рівень починаються травми через ранні навантаження і одразу видно нездатність думати і самостійно розвиватись
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0
contr
В дупі ЛУНІНА !
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0
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