«Где наши чемпионы мира?» Леоненко поделился ожиданиями от Олимпиады

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился ожиданиями от выступления сборной Украины U-23 на футбольном турнире Олимпиады в Париже:

«Как правило, мы на уровне молодежи выступаем хорошо. Но где же наши чемпионы мира на взрослом уровне? Хороший пример – парень на букву «С», который два гола в финале забил. Где сейчас Супряга? Конечно, я буду болеть за сборную Украины, но не надо считать, что мы сильнее всех. Перед Евро все говорили, что мы сильнее румын, а в итоге получили 0:3».

Ранее Виктор Леоненко рассказал, почему Владимир Бражко и Георгий Судаков не сыграют на Олимпиаде.