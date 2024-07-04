«Где наши чемпионы мира?» Леоненко поделился ожиданиями от Олимпиады
Бывший нападающий киевского «Динамо» будет болеть за олимпийскую сборную Украины по футболу
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился ожиданиями от выступления сборной Украины U-23 на футбольном турнире Олимпиады в Париже:
«Как правило, мы на уровне молодежи выступаем хорошо. Но где же наши чемпионы мира на взрослом уровне? Хороший пример – парень на букву «С», который два гола в финале забил. Где сейчас Супряга? Конечно, я буду болеть за сборную Украины, но не надо считать, что мы сильнее всех. Перед Евро все говорили, что мы сильнее румын, а в итоге получили 0:3».
Ранее Виктор Леоненко рассказал, почему Владимир Бражко и Георгий Судаков не сыграют на Олимпиаде.
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