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  4. Фомин объяснил, почему Бенфика не отпустила Трубина на Олимпиаду
Молодежные турниры
04 июля 2024, 12:02 |
1314
0

Фомин объяснил, почему Бенфика не отпустила Трубина на Олимпиаду

Руслан считает Анатолия главным активом португальцев

04 июля 2024, 12:02 |
1314
0
Фомин объяснил, почему Бенфика не отпустила Трубина на Олимпиаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный украинский экс-футболист Руслан Фомин объяснил, почему лиссабонская «Бенфика» не отпустила вратаря Анатолия Трубина на Олимпиаду.

– Как Вы думаете, УАФ сделала все возможное, чтобы Ротань получил сильнейших игроков. «Челси» не отпустил Мудрика, «Бенфика» – Трубина, но в то же время лиссабонцы отпустили Отаменди в Аргентину.

– Отаменди 36 лет, а Трубину – 22. Возможно, «Бенфика» уже не рассчитывает на возрастного Отаменди и хочет на его месте наигрывать молодежь, поэтому его отпустили. А Трубин – это главный актив «Бенфики» и им просто не хотят рисковать. Думаю, после Евро спрос на него повысится.

Ранее Артем Федецкий поделился мыслями относительно заявки сборной Украины на футбольный турнир Олимпиады.

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Руслан Фомин Анатолий Трубин Николас Отаменди Бенфика чемпионат Португалии по футболу сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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