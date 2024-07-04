Фомин объяснил, почему Бенфика не отпустила Трубина на Олимпиаду

Известный украинский экс-футболист Руслан Фомин объяснил, почему лиссабонская «Бенфика» не отпустила вратаря Анатолия Трубина на Олимпиаду.

– Как Вы думаете, УАФ сделала все возможное, чтобы Ротань получил сильнейших игроков. «Челси» не отпустил Мудрика, «Бенфика» – Трубина, но в то же время лиссабонцы отпустили Отаменди в Аргентину.

– Отаменди 36 лет, а Трубину – 22. Возможно, «Бенфика» уже не рассчитывает на возрастного Отаменди и хочет на его месте наигрывать молодежь, поэтому его отпустили. А Трубин – это главный актив «Бенфики» и им просто не хотят рисковать. Думаю, после Евро спрос на него повысится.

Ранее Артем Федецкий поделился мыслями относительно заявки сборной Украины на футбольный турнир Олимпиады.