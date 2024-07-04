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  4. Маркевич пропустит еще один спарринг Карпат
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 11:02 |
920
0

Маркевич пропустит еще один спарринг Карпат

Стало известно, когда руководитель львовян вернется в Украину

04 июля 2024, 11:02 |
920
0
Маркевич пропустит еще один спарринг Карпат
УПЛ. Мирон Маркевич

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич вернется во Львов из Испании 6 июля и не сможет руководить действиями футболистов «зелено-белых» в спарринге с «Металлистом 1925», который состоится пятого июля.

В этом контрольном матче рулевым львовян будет Андрей Сапуга, а еще один помощник Маркевича – Владимир Езерский уже отправился в расположение молодежной сборной Украины, которая 4 июля начала подготовку к финальной части чемпионата Европы U-19, который вскоре стартует в Северной Ирландии. Там Езерский будет ассистировать главному тренеру Дмитрию Михайленко.

Ранее мы сообщали, что главный тренер львовян пропустил контрольную игру команды против «Миная».

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Мирон Маркевич Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Металлист 1925 Андрей Сапуга
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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