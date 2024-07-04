Маркевич пропустит еще один спарринг Карпат
Стало известно, когда руководитель львовян вернется в Украину
Как стало известно Sport.ua, главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич вернется во Львов из Испании 6 июля и не сможет руководить действиями футболистов «зелено-белых» в спарринге с «Металлистом 1925», который состоится пятого июля.
В этом контрольном матче рулевым львовян будет Андрей Сапуга, а еще один помощник Маркевича – Владимир Езерский уже отправился в расположение молодежной сборной Украины, которая 4 июля начала подготовку к финальной части чемпионата Европы U-19, который вскоре стартует в Северной Ирландии. Там Езерский будет ассистировать главному тренеру Дмитрию Михайленко.
Ранее мы сообщали, что главный тренер львовян пропустил контрольную игру команды против «Миная».
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