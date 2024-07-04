Милевский рассказал, как играл с ковбоями в покер. Сколько проиграл?

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал интересную историю, связанную с азартными играми:

«Майами, 2006 год, после чемпионата мира. Я впервые поехал в круиз в Майами. Как сейчас помню – большой корабль, 14 этажей, шесть ресторанов, каток, казино. Каждый день мы останавливались в новом городе и стране – Карибы, Ямайка, Гаити, Мексика. С 9 утра до 3 часов дня мы ходили на экскурсию. Потом, обязательно, дневной сон, после чего ужин и дискотеки.

Кроме этого, на корабле был целый этаж казино, где можно было сыграть в покер. В первый день я прихожу туда, все играют по 5 долларов. Сидят ковбои, все в шляпах. Ну что для меня 5 долларов? Я начинаю поднимать. А мы играли в своеобразный покер, где можно было менять 5 карт, а не одну-две.

Короче, в первый же вечер я проиграл 5 штук долларов. На меня все смотрят, не могут понять, что это за парень. Потом каждый вечер я понемногу отыгрывался и за круиз поднял даже косарик».

Ранее Артем Милевский рассказал о самой большой проигранной сумме денег в азартных играх.