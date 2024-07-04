ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал полузащитника Зари

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании украинского полузащитника луганской «Зари» Дениса Нагнойного.

Отмечается, что 22-летний футболист взял в команде 21-й номер и подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 4 сезонов. Переход состоялся на правах свободного агента.

Денис Нагнойный родился в поселке Варва, что на Черниговщине. Начал заниматься футболом в прилуцкой «Европе». В чемпионатах ДЮФЛУ играл за харьковский «УФК-1» (66 матчей, 10 голов).

На профессиональном уровне играл за юношескую, молодежную и основную команду луганской «Зари». В составе первой команды луганчан провел 37 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Стоит заметить, что из-за травмы Денис Нагнойный не поможет харьковчанам до конца 2024 года.