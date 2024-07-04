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  4. Булеца не нужен Динамо. Известно, где продолжит карьеру полузащитник
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 10:36 | Обновлено 04 июля 2024, 10:37
1428
1

Булеца не нужен Динамо. Известно, где продолжит карьеру полузащитник

Сергей начнет сезон 2024/25 в гданьской «Лехии»

04 июля 2024, 10:36 | Обновлено 04 июля 2024, 10:37
1428
1
Булеца не нужен Динамо. Известно, где продолжит карьеру полузащитник
ФК Динамо Киев. Сергей Булеца

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца оказался ненужным столичному клубу, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 25-летний футболист начнет следующий сезон в гданьской «Лехии», которая в прошлой кампании получила повышение в классе и будет играть в высшем дивизионе польского футбола.

В сезоне 2023/24 Сергей Булеца на правах аренды провел 29 матчей за «Заглембе» Любин, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего полузащитника сборной Украины в 1.2 миллиона евро.

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Сергей Булеца Лехия Гданьск Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока чемпионат Польши по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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SemenChu
Там по ходу вже половина основи - українці
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