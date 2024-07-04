Булеца не нужен Динамо. Известно, где продолжит карьеру полузащитник

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца оказался ненужным столичному клубу, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 25-летний футболист начнет следующий сезон в гданьской «Лехии», которая в прошлой кампании получила повышение в классе и будет играть в высшем дивизионе польского футбола.

В сезоне 2023/24 Сергей Булеца на правах аренды провел 29 матчей за «Заглембе» Любин, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего полузащитника сборной Украины в 1.2 миллиона евро.