Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мы должны достойно выступить на Олимпиаде»

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от выступления «сине-желтых» на футбольном турнире Олимпиады.

«Я считаю, что с теми футболистами, которых вызвал Руслан Петрович, мы должны достойно выступить на Олимпиаде. Я не люблю давать прогнозы. Будем болеть за Украину, а ребята в свою очередь должны показать все свои лучшие качества. Они должны отдавать всего себя на поле, если надевают футболку сборной».

На групповом этапе футбольного турнира Олимпиады Украина сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

Ранее Артем Федецкий поделился мыслями относительно заявки олимпийской сборной Украины на летние игры в Париже.