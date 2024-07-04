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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мы должны достойно выступить на Олимпиаде»
Молодежные турниры
04 июля 2024, 10:18 |
77
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мы должны достойно выступить на Олимпиаде»

Бывший защитник сборной Украины поделился ожиданиями от Олимпийских игр

04 июля 2024, 10:18 |
77
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мы должны достойно выступить на Олимпиаде»
Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от выступления «сине-желтых» на футбольном турнире Олимпиады.

«Я считаю, что с теми футболистами, которых вызвал Руслан Петрович, мы должны достойно выступить на Олимпиаде. Я не люблю давать прогнозы. Будем болеть за Украину, а ребята в свою очередь должны показать все свои лучшие качества. Они должны отдавать всего себя на поле, если надевают футболку сборной».

На групповом этапе футбольного турнира Олимпиады Украина сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

Ранее Артем Федецкий поделился мыслями относительно заявки олимпийской сборной Украины на летние игры в Париже.

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Артем Федецкий Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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