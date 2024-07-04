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  4. Давид РАУМ: «Досрочный финал? Это очень хороший комплимент»
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 10:12 |
150
0

Давид РАУМ: «Досрочный финал? Это очень хороший комплимент»

Защитник сборной Германии поделился ожиданиями от матча против Испании

04 июля 2024, 10:12 |
150
0
Давид РАУМ: «Досрочный финал? Это очень хороший комплимент»
УЕФА. Давид Раум

Защитник сборной Германии Давид Раум поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Испании:

«Глубина состава Испании? Это довольно жестоко! Например, Дани Ольмо – один из ключевых игроков моего клуба «РБ Лейпциг», а в Испании он лишь игрок ротации. Мы разработаем хороший план, чтобы противостоять им, и они также будут иметь определенные проблемы.

Этот матч – досрочный финал? Это очень большой комплимент, если вы так говорите».

Матч Испания – Германия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – «MHPArena» в немецком городе Штутгарт.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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