Давид РАУМ: «Досрочный финал? Это очень хороший комплимент»

Защитник сборной Германии Давид Раум поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Испании:

«Глубина состава Испании? Это довольно жестоко! Например, Дани Ольмо – один из ключевых игроков моего клуба «РБ Лейпциг», а в Испании он лишь игрок ротации. Мы разработаем хороший план, чтобы противостоять им, и они также будут иметь определенные проблемы.

Этот матч – досрочный финал? Это очень большой комплимент, если вы так говорите».

Матч Испания – Германия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – «MHPArena» в немецком городе Штутгарт.