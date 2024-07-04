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04 июля 2024, 02:23 |
12
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля

Важные события во всех видах спорта

04 июля 2024, 02:23 |
12
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В четверг, 4 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 ФКСБ – Хунедоара

Favbet 1.45 – 4.40 – 7.40

ТЕННИС

13:00 Марта Костюк – Дарья Сэвилл

Favbet 1.33 – 3.38

15:00 Дарья Снигур – Алена Остапенко

Favbet 3.51 – 1.31

16:30 Юлия Нимайер – Элина Свитолина

Favbet 2.78 – 1.45

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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