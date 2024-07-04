Другие новости04 июля 2024, 02:23 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля
Важные события во всех видах спорта
04 июля 2024, 02:23 |
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В четверг, 4 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 ФКСБ – Хунедоара
ТЕННИС
13:00 Марта Костюк – Дарья Сэвилл
15:00 Дарья Снигур – Алена Остапенко
16:30 Юлия Нимайер – Элина Свитолина
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