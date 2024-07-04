ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля

В четверг, 4 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 ФКСБ – Хунедоара

1.45 – 4.40 – 7.40

ТЕННИС

13:00 Марта Костюк – Дарья Сэвилл

1.33 – 3.38

15:00 Дарья Снигур – Алена Остапенко

3.51 – 1.31

16:30 Юлия Нимайер – Элина Свитолина

2.78 – 1.45