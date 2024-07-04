ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец распрощался с хавбеком и защитником

Клуб «Ингулец» распрощался с хавбеком Сергеем Панасенко и защитником Анатолием Романченко.

«Ингулец» по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с полузащитником Сергеем Панасенко.

Клуб УПЛ поблагодарил Сергея за его вклад: «Твой гол на последних минутах в матче с «Карпатами» останется в памяти всех болельщиков клуба. Желаем тебе вдохновения, новых достижений и успехов в будущем».

«Ингулец» прекратил по обоюдному согласию сторон контракт с защитником Анатолием Романченко. Клуб поблагодарил Анатолия за сотрудничество, пожелал мирного неба и дальнейших успехов в карьере.

Клуб из Петрово официально опроверг слухи о расторжении контракта с Артемом Ситало: «Все слухи, распространяющиеся в интернете о том, что Артем Ситало расторг контракт с ФК «Ингулец», не соответствуют действительности. Артем был и остается игроком ФК «Ингулец».