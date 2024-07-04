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Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 00:39 | Обновлено 04 июля 2024, 00:42
84
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец распрощался с хавбеком и защитником

Сергей Панасенко и Анатолий Романченко покинули команду УПЛ

04 июля 2024, 00:39 | Обновлено 04 июля 2024, 00:42
84
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец распрощался с хавбеком и защитником
ФК Ингулец. Сергей Панасенко и Анатолий Романченко

Клуб «Ингулец» распрощался с хавбеком Сергеем Панасенко и защитником Анатолием Романченко.

«Ингулец» по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с полузащитником Сергеем Панасенко.

Клуб УПЛ поблагодарил Сергея за его вклад: «Твой гол на последних минутах в матче с «Карпатами» останется в памяти всех болельщиков клуба. Желаем тебе вдохновения, новых достижений и успехов в будущем».

«Ингулец» прекратил по обоюдному согласию сторон контракт с защитником Анатолием Романченко. Клуб поблагодарил Анатолия за сотрудничество, пожелал мирного неба и дальнейших успехов в карьере.

Клуб из Петрово официально опроверг слухи о расторжении контракта с Артемом Ситало: «Все слухи, распространяющиеся в интернете о том, что Артем Ситало расторг контракт с ФК «Ингулец», не соответствуют действительности. Артем был и остается игроком ФК «Ингулец».

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Николай Степанюк Источник: ФК Ингулец
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