ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец распрощался с хавбеком и защитником
Сергей Панасенко и Анатолий Романченко покинули команду УПЛ
Клуб «Ингулец» распрощался с хавбеком Сергеем Панасенко и защитником Анатолием Романченко.
«Ингулец» по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с полузащитником Сергеем Панасенко.
Клуб УПЛ поблагодарил Сергея за его вклад: «Твой гол на последних минутах в матче с «Карпатами» останется в памяти всех болельщиков клуба. Желаем тебе вдохновения, новых достижений и успехов в будущем».
«Ингулец» прекратил по обоюдному согласию сторон контракт с защитником Анатолием Романченко. Клуб поблагодарил Анатолия за сотрудничество, пожелал мирного неба и дальнейших успехов в карьере.
Клуб из Петрово официально опроверг слухи о расторжении контракта с Артемом Ситало: «Все слухи, распространяющиеся в интернете о том, что Артем Ситало расторг контракт с ФК «Ингулец», не соответствуют действительности. Артем был и остается игроком ФК «Ингулец».
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