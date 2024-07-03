Известный теннисист проиграл на Уимблдоне со счета 5:0 в решающем сете

Известный в прошлом бельгийский теннисист Давид Гоффен (Бельгия, ATP 83), который в свое время доходил до 7-й строчке рейтинга АТР, завершил выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала бельгиец проиграл Томашу Махачу (Чехия, ATP 39) в пяти сетах за 3 часа и 21 минуту.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Давид Гоффен (Бельгия) [LL] – Томаш Махач (Чехия) – 6:3, 6:3, 4:6, 1:6, 6:7 (5:10)

Это была первая встреча соперников. В пятой партии Гоффен побеждал со счетом 5:0, но безвольно отдал преимущество и проиграл на решающем тай-брейке.

Махач во 2-м раунде британского мейджора сыграет против Романа Сафиуллина (АТР 44), который выступает в «нейтральном» статусе.