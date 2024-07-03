Известный теннисист проиграл на Уимблдоне со счета 5:0 в решающем сете
Давид Гоффен был близок к победе над Томашем Махачем, но безвольно отдал преимущество
Известный в прошлом бельгийский теннисист Давид Гоффен (Бельгия, ATP 83), который в свое время доходил до 7-й строчке рейтинга АТР, завершил выступления на Уимблдоне-2024.
В 1/64 финала бельгиец проиграл Томашу Махачу (Чехия, ATP 39) в пяти сетах за 3 часа и 21 минуту.
Уимблдон-2024. 1/64 финала
Давид Гоффен (Бельгия) [LL] – Томаш Махач (Чехия) – 6:3, 6:3, 4:6, 1:6, 6:7 (5:10)
Это была первая встреча соперников. В пятой партии Гоффен побеждал со счетом 5:0, но безвольно отдал преимущество и проиграл на решающем тай-брейке.
Махач во 2-м раунде британского мейджора сыграет против Романа Сафиуллина (АТР 44), который выступает в «нейтральном» статусе.
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