Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля
В четверг на корты Лондона выйдут 7 украинок
4 июля продолжат играть матчи 2-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также матчи первого круга парного разряда.
В четверг на корты Лондона выйдут 7 украинок, Марта Костюк должна сыграть два матча.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. Второй круг одиночного разряда
Корт №14. 1 запуск (13:00)
Марта Костюк [18] – Дарья Сэвилл
Корт №16. 2 запуск (15:00*)
Дарья Снигур [Q] – Алена Остапенко [13]
Корт №17. 3 запуск (16:30*)
Элина Свитолина [21] – Юле Нимайер
Уимблдон. Первый круг парного разряда
Корт №6. 3 запуск (16:00*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джулиана Олмос / Александра Панова [13]
Корт №10. 4 запуск (17:30*)
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Наикта Бэйнс / Амелия Раецки [WC]
Корт №16. 4 запуск (18:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Дарья Сэвилл / Юань Юэ
Корт №17. 4 запуск (18:00*)
Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Коко Гофф / Джессика Пегула [11]
*ориентировочное время начала по Киеву
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