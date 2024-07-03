Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля
Уимблдон
03 июля 2024, 23:52 | Обновлено 04 июля 2024, 00:31
233
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля

В четверг на корты Лондона выйдут 7 украинок

03 июля 2024, 23:52 | Обновлено 04 июля 2024, 00:31
233
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

4 июля продолжат играть матчи 2-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также матчи первого круга парного разряда.

В четверг на корты Лондона выйдут 7 украинок, Марта Костюк должна сыграть два матча.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Второй круг одиночного разряда

Корт №14. 1 запуск (13:00)
Марта Костюк [18] – Дарья Сэвилл

Корт №16. 2 запуск (15:00*)
Дарья Снигур [Q] – Алена Остапенко [13]

Корт №17. 3 запуск (16:30*)
Элина Свитолина [21] – Юле Нимайер

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Корт №6. 3 запуск (16:00*)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джулиана Олмос / Александра Панова [13]

Корт №10. 4 запуск (17:30*)
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Наикта Бэйнс / Амелия Раецки [WC]

Корт №16. 4 запуск (18:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Дарья Сэвилл / Юань Юэ

Корт №17. 4 запуск (18:00*)
Ангелина Калинина / Даяна Ястремская Коко Гофф / Джессика Пегула [11]

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Элина Свитолина – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
расписание Уимблдон-2024 Марта Костюк Дарья Снигур Элина Свитолина Надежда Киченок Людмила Киченок Ангелина Калинина Даяна Ястремская
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Футбол | 03 июля 2024, 08:20 19
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси

Ламин Ямал занимает 16-е место, Лионель – 15-й, а главный претендент – Винисиус Жуниор

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
Футбол | 03 июля 2024, 16:11 96
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1

Валентин Рубчинский продолжит карьеру в Киеве

Известный теннисист проиграл на Уимблдоне со счета 5:0 в решающем сете
Теннис | 03.07.2024, 21:09
Известный теннисист проиграл на Уимблдоне со счета 5:0 в решающем сете
Известный теннисист проиграл на Уимблдоне со счета 5:0 в решающем сете
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Футбол | 03.07.2024, 10:57
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Футбол | 03.07.2024, 06:23
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
Леннокс Льюис предположил, кто бы победил: Майк Тайсон или Владимир Кличко
02.07.2024, 07:05 7
Бокс
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
Дубль защитника. Сборная Турции обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024
02.07.2024, 23:53 26
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
03.07.2024, 07:29 23
Футбол
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
02.07.2024, 01:55
Футбол
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
Букмекеры назвали неожиданного фаворита на титул Евро-2024 перед 1/4 финала
03.07.2024, 08:01 8
Футбол
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем