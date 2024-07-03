Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля

4 июля продолжат играть матчи 2-го раунда основной сетки Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также матчи первого круга парного разряда.

В четверг на корты Лондона выйдут 7 украинок, Марта Костюк должна сыграть два матча.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. Второй круг одиночного разряда

Корт №14. 1 запуск (13:00)

Марта Костюк [18] – Дарья Сэвилл

Корт №16. 2 запуск (15:00*)

Дарья Снигур [Q] – Алена Остапенко [13]

Корт №17. 3 запуск (16:30*)

Элина Свитолина [21] – Юле Нимайер

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Корт №6. 3 запуск (16:00*)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джулиана Олмос / Александра Панова [13]

Корт №10. 4 запуск (17:30*)

​ Надежда Киченок / ​ Тимеа Бабош – ​ Наикта Бэйнс / ​ Амелия Раецки [WC]

Корт №16. 4 запуск (18:00*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Дарья Сэвилл / Юань Юэ

Корт №17. 4 запуск (18:00*)

Ангелина Калинина / Даяна Ястремская – Коко Гофф / Джессика Пегула [11]

*ориентировочное время начала по Киеву

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