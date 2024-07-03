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Чемпионат Европы
03 июля 2024, 17:16 | Обновлено 03 июля 2024, 17:50
793
1

Евро-2024. Первое место в группе индульгенций не дает

Два номинальных фаворита сошли с дистанции после первого матча плей-офф

03 июля 2024, 17:16 | Обновлено 03 июля 2024, 17:50
793
1
Евро-2024. Первое место в группе индульгенций не дает
Getty Images/Global Images Ukraine

Два из шести победителей групп – Румыния и Австрия – сошли с дистанции уже после первого матча на стадии плей-офф. Причем румыны повторили своего рода антирекорд Венгрии, которая на ЧЕ-2016 также потерпела крупное поражение в 1/8 финала от Бельгии.

Что касается, команд, выбивших номинальных фаворитов, то нарушают они «субординацию» не впервой. Так на Euro-2004 Нидерланды в четвертьфинале в серии послематчевых пенальти обыграли шведов, а на ЧЕ-2008 на той же стадии Турция вытянула счастливый билетик в футбольной лотерее в поединке с хорватами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Победители групп, вылетавшие после первого матча плей-офф

ЧЕ

Сборная

Соперник

Счет

1996

Португалия

Чехия

0:1

2000

Испания

Франция

1:2

2004

Франция

Чехия

0:1

Швеция

Нидерланды

0:0, п. 4:5

2008

Португалия

Германия

2:3

Хорватия

Турция

1:1, п. 1:3

Нидерланды

россия

1:3

2012

Чехия

Португалия

0:1

Англия

Италия

0:0, п. 2:4

2016

Хорватия

Португалия

0:1

Венгрия

Бельгия

0:4

2020

Нидерланды

Чехия

0:2

Франция

Швейцария

3:3, п. 4:5

Швеция

Украина

1:2

2024

Румыния

Нидерланды

0:3

Австрия

Турция

1:2

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Ihor58
У 2004 р. Франція програла не Чехії, а Греції.
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