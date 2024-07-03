Евро-2024. Первое место в группе индульгенций не дает
Два номинальных фаворита сошли с дистанции после первого матча плей-офф
Два из шести победителей групп – Румыния и Австрия – сошли с дистанции уже после первого матча на стадии плей-офф. Причем румыны повторили своего рода антирекорд Венгрии, которая на ЧЕ-2016 также потерпела крупное поражение в 1/8 финала от Бельгии.
Что касается, команд, выбивших номинальных фаворитов, то нарушают они «субординацию» не впервой. Так на Euro-2004 Нидерланды в четвертьфинале в серии послематчевых пенальти обыграли шведов, а на ЧЕ-2008 на той же стадии Турция вытянула счастливый билетик в футбольной лотерее в поединке с хорватами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Победители групп, вылетавшие после первого матча плей-офф
|
ЧЕ
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
1996
|
Португалия
|
Чехия
|
0:1
|
2000
|
Испания
|
Франция
|
1:2
|
2004
|
Франция
|
Чехия
|
0:1
|
|
Швеция
|
Нидерланды
|
0:0, п. 4:5
|
2008
|
Португалия
|
Германия
|
2:3
|
|
Хорватия
|
Турция
|
1:1, п. 1:3
|
|
Нидерланды
|
россия
|
1:3
|
2012
|
Чехия
|
Португалия
|
0:1
|
|
Англия
|
Италия
|
0:0, п. 2:4
|
2016
|
Хорватия
|
Португалия
|
0:1
|
|
Венгрия
|
Бельгия
|
0:4
|
2020
|
Нидерланды
|
Чехия
|
0:2
|
|
Франция
|
Швейцария
|
3:3, п. 4:5
|
|
Швеция
|
Украина
|
1:2
|
2024
|
Румыния
|
Нидерланды
|
0:3
|
|
Австрия
|
Турция
|
1:2
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