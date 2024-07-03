Евро-2024. Первое место в группе индульгенций не дает

Два из шести победителей групп – Румыния и Австрия – сошли с дистанции уже после первого матча на стадии плей-офф. Причем румыны повторили своего рода антирекорд Венгрии, которая на ЧЕ-2016 также потерпела крупное поражение в 1/8 финала от Бельгии.

Что касается, команд, выбивших номинальных фаворитов, то нарушают они «субординацию» не впервой. Так на Euro-2004 Нидерланды в четвертьфинале в серии послематчевых пенальти обыграли шведов, а на ЧЕ-2008 на той же стадии Турция вытянула счастливый билетик в футбольной лотерее в поединке с хорватами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Победители групп, вылетавшие после первого матча плей-офф