Молодежные турниры03 июля 2024, 16:30 | Обновлено 03 июля 2024, 16:53
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Финальная часть ДЮФЛУ U-16. 2-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове со 2 до 4 июля
03 июля 2024, 16:30 | Обновлено 03 июля 2024, 16:53
317
0
Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове со 2 до 4 июля.
Смотрите 3 июля матчи 2-го тура финальной части ДЮФЛУ среди команд U-16.
11:00. КЗ ДЮСШ Рух U-16 – Динамо U-16
14:00. Шахтер U-16 – АФ Рух U-16
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