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Молодежные турниры
03 июля 2024, 16:30 | Обновлено 03 июля 2024, 16:53
317
0

Финальная часть ДЮФЛУ U-16. 2-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове со 2 до 4 июля

03 июля 2024, 16:30 | Обновлено 03 июля 2024, 16:53
317
0
Финальная часть ДЮФЛУ U-16. 2-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
УПЛ-ТБ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове со 2 до 4 июля.

Смотрите 3 июля матчи 2-го тура финальной части ДЮФЛУ среди команд U-16.

11:00. КЗ ДЮСШ Рух U-16 – Динамо U-16

14:00. Шахтер U-16 – АФ Рух U-16

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Динамо Киев Шахтер Донецк детско-юношеский футбол Шахтер Донецк U-16 Динамо Киев U-16 ДЮФЛУ смотреть онлайн Рух Львов
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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