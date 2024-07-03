Легенда Боруссии Д может перейти в другой немецкий топ-клуб

Легендарный защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс, который сейчас является свободным агентом, может продолжить карьеру в другом немецком топ-клубе – леверкузенском «Байере». Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг.

Нынешним летом «Байер» может потерять своего центрального защитника Джонатана Та, которым интересуется рад европейских топ-клубов. Хуммельс рассматривается как потенциальная замена 28-летнему игроку сборной Германии.

Сейчас главным претендентом на подписание Хуммельса называется испанская «Мальорка».