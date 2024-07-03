Стало известно, какой стадион примет финал ЧМ-2030

Стало известно какой стадион примет финал чемпионата мира 2030 года.



Как сообщает испанское издание Marca, главный матч «мундиаля» будет проведён на домашнем стадионе мадридского «Реала» – «Сантьяго Барнабеу».



За проведение финала на «Сантьяго Бернабеу» выступает лично ФИФА. На это повлияли отличные отношения между столичным клубом и главной футбольной ассоциацией. Сообщается, что сторонам еще предстоит решить много организационных вопросов.



До 31 июля страны-хозяйки должны официально представить список городов и стадионов, которые примут матчи чемпионата мира. Предварительно от Испании их будет 12.



Чемпионат мира 2030 пройдёт на территории Португалии, Испании и Марокко.