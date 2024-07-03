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Чемпионат мира
03 июля 2024, 19:23 | Обновлено 03 июля 2024, 20:15
777
0

Стало известно, какой стадион примет финал ЧМ-2030

Главный матч турнира будет проведён на «Сантьяго Барнабеу»

03 июля 2024, 19:23 | Обновлено 03 июля 2024, 20:15
777
0
Стало известно, какой стадион примет финал ЧМ-2030
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Барнабеу

Стало известно какой стадион примет финал чемпионата мира 2030 года.

Как сообщает испанское издание Marca, главный матч «мундиаля» будет проведён на домашнем стадионе мадридского «Реала» – «Сантьяго Барнабеу».

За проведение финала на «Сантьяго Бернабеу» выступает лично ФИФА. На это повлияли отличные отношения между столичным клубом и главной футбольной ассоциацией. Сообщается, что сторонам еще предстоит решить много организационных вопросов.

До 31 июля страны-хозяйки должны официально представить список городов и стадионов, которые примут матчи чемпионата мира. Предварительно от Испании их будет 12.

Чемпионат мира 2030 пройдёт на территории Португалии, Испании и Марокко.

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чемпионат мира по футболу Испания Реал Мадрид
Алексей Тиньков Источник: Marca
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