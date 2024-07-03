Стало известно, какой стадион примет финал ЧМ-2030
Главный матч турнира будет проведён на «Сантьяго Барнабеу»
Стало известно какой стадион примет финал чемпионата мира 2030 года.
Как сообщает испанское издание Marca, главный матч «мундиаля» будет проведён на домашнем стадионе мадридского «Реала» – «Сантьяго Барнабеу».
За проведение финала на «Сантьяго Бернабеу» выступает лично ФИФА. На это повлияли отличные отношения между столичным клубом и главной футбольной ассоциацией. Сообщается, что сторонам еще предстоит решить много организационных вопросов.
До 31 июля страны-хозяйки должны официально представить список городов и стадионов, которые примут матчи чемпионата мира. Предварительно от Испании их будет 12.
Чемпионат мира 2030 пройдёт на территории Португалии, Испании и Марокко.
🚨💣 #MARCA— SrNaninho (@SrNaninho) July 3, 2024
🏟️ El Santiago Bernabéu acogerá la FINAL DEL MUNDIAL 2030.
Está HECHO.
(@jfelixdiaz)pic.twitter.com/7f48gLysC4
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