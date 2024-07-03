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Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 14:45 |
2040
1

УПЛ перенесет половину матчей стартового тура чемпионата

Все из-за Олимпийских Игр

03 июля 2024, 14:45 |
2040
1
УПЛ перенесет половину матчей стартового тура чемпионата
УПЛ

УПЛ собирается перенести четыре матча стартового тура УПЛ. Это связано с участием игроков в Олимпиаде-2024 – ранее было решено переносить матчи команд, из которых на турнир поедут два и более футболиста.

Под такое условие попадают «Шахтер» (5 игроков), «Александрия» (3), «Рух» (3), «Динамо» (2), «Днепр-1» (2), «Ворскла» (2).

Первый тур УПЛ (базовая дата – 3 августа)

Матчи, которые можно перенести

Ворскла – Шахтер

Александрия – Динамо

Рух – Полесье

Днепр-1 – ЛНЗ

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Олимпийские игры 2024 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Шахтер Донецк Александрия Динамо Киев Рух Львов Полесье Житомир Днепр-1 ЛНЗ Черкассы
Иван Зинченко Источник: Telegram
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Комментарии 1
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DK1961
Началось... Представляю, что будет, когда еврокубки начнутся с 4-го раунда. И возникает простой вопрос: а как в большинстве других стран Европы обходятся без переносов и все клубы в равных условиях?
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