Украина. Премьер лига03 июля 2024, 14:45 |
2040
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УПЛ перенесет половину матчей стартового тура чемпионата
Все из-за Олимпийских Игр
03 июля 2024, 14:45 |
2040
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УПЛ собирается перенести четыре матча стартового тура УПЛ. Это связано с участием игроков в Олимпиаде-2024 – ранее было решено переносить матчи команд, из которых на турнир поедут два и более футболиста.
Под такое условие попадают «Шахтер» (5 игроков), «Александрия» (3), «Рух» (3), «Динамо» (2), «Днепр-1» (2), «Ворскла» (2).
Первый тур УПЛ (базовая дата – 3 августа)
Матчи, которые можно перенести
Ворскла – Шахтер
Александрия – Динамо
Рух – Полесье
Днепр-1 – ЛНЗ
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Началось... Представляю, что будет, когда еврокубки начнутся с 4-го раунда. И возникает простой вопрос: а как в большинстве других стран Европы обходятся без переносов и все клубы в равных условиях?
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