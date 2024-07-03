УПЛ перенесет половину матчей стартового тура чемпионата

УПЛ собирается перенести четыре матча стартового тура УПЛ. Это связано с участием игроков в Олимпиаде-2024 – ранее было решено переносить матчи команд, из которых на турнир поедут два и более футболиста.

Под такое условие попадают «Шахтер» (5 игроков), «Александрия» (3), «Рух» (3), «Динамо» (2), «Днепр-1» (2), «Ворскла» (2).

Первый тур УПЛ (базовая дата – 3 августа)

Матчи, которые можно перенести

Ворскла – Шахтер

Александрия – Динамо

Рух – Полесье

Днепр-1 – ЛНЗ