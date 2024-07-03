Хавбек Шахтера: «Украина долго шла к Олимпиаде. Рад быть в составе»

«Шахтер» отпустил полузащитника Дмитрия Крыськива в состав сборной Украины U-23 на Олимпийские Игры. Игрок доволен шансов сыграть на большом турнире.

– Дмитрий, «Шахтер» объявил, что отпускает многих игроков на Олимпиаду. Как ты отреагировал на эту новость и какие эмоции испытываешь, зная, что совсем скоро вы уедете на Олимпийские игры?

– Эмоции положительные! Очень счастлив, что смогу представлять страну на Олимпийских играх, мы долго шли к этому. Наш путь длился, наверное, два-три года, поэтому я очень рад поехать на Олимпийские игры и представить сборную Украины.

– Ощущаете ли огромную ответственность за то, что будете представлять Украину на масштабной спортивной арене, и насколько это важно во время войны для всей страны?

– Да, действительно важно прославлять Украину во время войны. Ответственность, конечно, есть, но не нужно обращать на нее внимание, чтобы она не давила на тебя. Необходимо выходить на поле и просто играть в футбол, следуя указаниям главного тренера. Затем мы будем смотреть на результат и отдаваться ради того, чтобы лучше выступить на соревнованиях и прославить Украину.

– Как ты расцениваешь шансы сборной Украины на Олимпийских играх?

– Не знаю, думаю, эксперты должны определять шансы. Наша задача – качественно подготовиться и показать ту игру, которая действительно была бы хорошей и давала результат. Нужно за этот минимальный период вспомнить указания тренера и дальше настраиваться от матча к матчу.

– Можно сказать, что уже совсем скоро твоя мечта сбудется? Вообще мечтал поехать на Олимпийские игры?

– В самом деле, можно сказать, что это такая маленькая мечта. Это большой турнир, где впервые в истории сборная Украины сыграет на Олимпийских играх по футболу, поэтому хочется поскорее сыграть.