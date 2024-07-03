Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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WTA
03 июля 2024, 13:50 | Обновлено 03 июля 2024, 13:52
692
1

Марта КОСТЮК: Война – большой кризис для меня. Горжусь тем, как справилась

Украинка рассказала о том, что «быстро выросла» после начала вторжения

03 июля 2024, 13:50 | Обновлено 03 июля 2024, 13:52
692
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Марта КОСТЮК: Война – большой кризис для меня. Горжусь тем, как справилась
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая сейчас выступает на Уимблдоне и готовится к Олимпиаде, в интервью журналу Vogue рассказала о том, как на нее повлияла война в Украине.

«Теннис – это игра с множеством головоломок. Мне понадобилось некоторое время, чтобы быть там, где я сейчас, но я приложила к этому много усилий. Я думаю, что некоторые серьезные изменения произошли, когда началась война. Очевидно, что это был очень важный момент в моей жизни – в некотором смысле большой кризис – и я очень горжусь тем, как я справилась с этим трудным временем. Я думаю, что в итоге я превратила это в преимущество, потому что мне пришлось очень быстро вырасти, чтобы выдержать все происходящее».

«Не пожимаю руку россиянкам? Я чрезвычайно горжусь тем, что я украинка и представляю эту страну, эту культуру и этих людей. Они были рядом со мной всю мою карьеру, поддерживали меня с детства, и для меня это просто мои ценности: это то, что я считаю правильным, и я борюсь за это так, как я знаю, и так, как я могу. Я делаю то, во что верю. Я никому не делаю вреда. Кому не нравится? Ну, извините, их проблема».

«Олимпиада? В этом году, конечно, для меня это важнее, учитывая то, что у нас идет война. Приятно быть там и представлять Украину», – сказала Костюк.

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Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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