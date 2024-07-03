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  4. Лидеры Днепра-1 близки к новым командам. Уходят все ведущие игроки
Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 10:13 |
1514
0

Лидеры Днепра-1 близки к новым командам. Уходят все ведущие игроки

Мирошниченко, Сарапий и Леднев имеют предложения от клубов УПЛ

03 июля 2024, 10:13 |
1514
0
Лидеры Днепра-1 близки к новым командам. Уходят все ведущие игроки
ФК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Учитывая вероятное прекращение существования «Днепра-1», клубы УПЛ активно делают предложениям тем игрокам, которые были в составе команды.

Защитник Денис Мирошниченко близок к переходу в «Карпаты», а защитник Эдуард Сарапий, скорее всего, окажется в «Полесье».

Хавбек Максим Третьяков имеет предложение от «Кривбасса», а полузащитник Богдан Леднев имеет варианты с «Кривбассом» и «Карпатами».

Ранее «Днепр-1» продал лидеров Александра Сватка, Александра Пихаленка, Алексея Гуцуляка и других игроков, но руководство клуба считает, что вырученных денег на прохождение нового сезона не хватит.

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Днепр-1 Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Денис Мирошниченко Эдуард Сарапий Полесье Житомир Максим Третьяков Богдан Леднев
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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