Лидеры Днепра-1 близки к новым командам. Уходят все ведущие игроки
Мирошниченко, Сарапий и Леднев имеют предложения от клубов УПЛ
Учитывая вероятное прекращение существования «Днепра-1», клубы УПЛ активно делают предложениям тем игрокам, которые были в составе команды.
Защитник Денис Мирошниченко близок к переходу в «Карпаты», а защитник Эдуард Сарапий, скорее всего, окажется в «Полесье».
Хавбек Максим Третьяков имеет предложение от «Кривбасса», а полузащитник Богдан Леднев имеет варианты с «Кривбассом» и «Карпатами».
Ранее «Днепр-1» продал лидеров Александра Сватка, Александра Пихаленка, Алексея Гуцуляка и других игроков, но руководство клуба считает, что вырученных денег на прохождение нового сезона не хватит.
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