ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июля

В среду, 3 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

04:00 Бразилия – Колумбия

2.03 – 3.25 – 4.20

04:00 Коста-Рика – Парагвай

4.70 – 3.55 – 1.85

ТЕННИС

13:00 Магда Линетт – Элина Свитолина

2.92 – 1.44

16:30 Лулу Сан – Юлия Стародубцева

2.01 – 1.86

16:30 Даяна Ястремская – Варвара Грачева

1.76 – 2.14