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03 июля 2024, 01:29 | Обновлено 03 июля 2024, 01:30
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июля

Важные события во всех видах спорта

03 июля 2024, 01:29 | Обновлено 03 июля 2024, 01:30
17
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

04:00 Бразилия – Колумбия

Favbet 2.03 – 3.25 – 4.20

04:00 Коста-Рика – Парагвай

Favbet 4.70 – 3.55 – 1.85

ТЕННИС

13:00 Магда Линетт – Элина Свитолина

Favbet 2.92 – 1.44

16:30 Лулу Сан – Юлия Стародубцева

Favbet 2.01 – 1.86

16:30 Даяна Ястремская – Варвара Грачева

Favbet 1.76 – 2.14

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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