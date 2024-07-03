Другие новости03 июля 2024, 01:29 | Обновлено 03 июля 2024, 01:30
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июля
Важные события во всех видах спорта
03 июля 2024, 01:29 | Обновлено 03 июля 2024, 01:30
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В среду, 3 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
04:00 Бразилия – Колумбия
04:00 Коста-Рика – Парагвай
ТЕННИС
13:00 Магда Линетт – Элина Свитолина
16:30 Лулу Сан – Юлия Стародубцева
16:30 Даяна Ястремская – Варвара Грачева
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