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03 июля 2024, 02:16 | Обновлено 03 июля 2024, 02:44
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Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси

Ламин Ямал занимает 16-е место, Лионель – 15-й, а главный претендент – Винисиус Жуниор

03 июля 2024, 02:16 | Обновлено 03 июля 2024, 02:44
519
0
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

Главным фаворитом на завоевание главной индивидуальной награды все также остается Винисиус Жуниор из Бразилии.

Вторую позицию за собой сохранил Джуд Беллингем (Англия), а третью – Тони Кроос (Германия). Все трое на клубном уровне защищаю цвета «Реала».

В первой пятерке находятся Килиан Мбаппе из Франции (3 июня официально стал игроком королевского клуба) и Родри (Испания, «Манчестер Сити»).

Гарри Кейн (Англия, «Бавария») занимает 6-ю позицию. Дальше Флориан Вирц (Германия, «Байер»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Фил Фоден (Англия, «Манчестер Сити») и Антонио Рюдигер (Германия, «Реал»).

Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити») располагается аж на 12-м месте, пропустив вперед Родриго (Бразилия, «Реал»). Легендарный аргентинец Лионель Месси («Интер Майами») занимает 15-ю строчку. К нему достаточно неожиданно приблизился 16-летний Ламин Ямал из Испании, который выступает за клуб «Барселона».

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024:

  1. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал)
  2. Джуд Беллингем (Англия, Реал)
  3. Тони Кроос (Германия, Реал)
  4. Килиан Мбаппе (Франция, Реал)
  5. Родри (Испания, Манчестер Сити)
  6. Гарри Кейн (Англия, Бавария)
  7. Флориан Вирц (Германия, Байер)
  8. Джамал Мусиала (Германия, Бавария)
  9. Фил Фоден (Англия, Манчестер Сити)
  10. Антонио Рюдигер (Германия, Реал)лионе
  11. Родриго (Бразилия, Реал)
  12. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити)
  13. Дани Карвахаль (Испания, Реал)
  14. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)
  15. Лионель Месси (Аргентина, Интер Майами)
  16. Ламин Ямал (Испания, Барселона)
  17. Феде Вальверде (Уругвай, Реал)
  18. Букайо Сака (Англия, Арсенал)
  19. Гранит Джака (Швейцария, Байер)
  20. Марсель Забитцер (Австрия, Боруссия Дортмунд)
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Даниил Агарков Источник: Goal.com
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