Чемпионат Европы02 июля 2024, 23:30 | Обновлено 03 июля 2024, 00:01
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ВИДЕО. Интрига на конец матча. Турция и Австрия обменялись голами
Забили Мерих Демирал и Михаэль Григорич
02 июля 2024, 23:30 | Обновлено 03 июля 2024, 00:01
602
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2 июля в немецком Лейпциге проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.
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На 59-й минуте матча Турция повела со счетом 2:0. Дубль в матче оформил Мерих Демирал. На 66-й минуте счет в матче сократил Михаэль Григорич.
Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.
ВИДЕО. Интрига на конец матча. Турция и Австрия обменялись голами
ГОЛ! Демирал, 59 мин, 0:2
ГОЛ! Григорич, 66 мин, 1:2
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