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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 23:30 | Обновлено 03 июля 2024, 00:01
602
0

ВИДЕО. Интрига на конец матча. Турция и Австрия обменялись голами

Забили Мерих Демирал и Михаэль Григорич

02 июля 2024, 23:30 | Обновлено 03 июля 2024, 00:01
602
0
ВИДЕО. Интрига на конец матча. Турция и Австрия обменялись голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерих Демирал

2 июля в немецком Лейпциге проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 59-й минуте матча Турция повела со счетом 2:0. Дубль в матче оформил Мерих Демирал. На 66-й минуте счет в матче сократил Михаэль Григорич.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.

ВИДЕО. Интрига на конец матча. Турция и Австрия обменялись голами

ГОЛ! Демирал, 59 мин, 0:2

ГОЛ! Григорич, 66 мин, 1:2

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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