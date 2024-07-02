2 июля в немецком Лейпциге проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

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На 59-й минуте матча Турция повела со счетом 2:0. Дубль в матче оформил Мерих Демирал. На 66-й минуте счет в матче сократил Михаэль Григорич.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.

ВИДЕО. Интрига на конец матча. Турция и Австрия обменялись голами

ГОЛ! Демирал, 59 мин, 0:2

ГОЛ! Григорич, 66 мин, 1:2