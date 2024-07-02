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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 23:18 | Обновлено 02 июля 2024, 23:29
634
1

БЕЛЛИНГЕМ: «Думал, что повторил гол Роналду»

Англичанин рассказал о мяче в ворота Словакии

02 июля 2024, 23:18 | Обновлено 02 июля 2024, 23:29
634
1
БЕЛЛИНГЕМ: «Думал, что повторил гол Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал о том, какие у него были ощущения во время гола в ворота Словакии.

«Это было больше инстинктивное действие, чем что-либо другое. Мяч оказался в идеальном месте, хоть и немного позади меня. Когда я был в воздухе, я подумал: «Я на высоте шести футов от земли, как Роналду!»

Потом, посмотрев повтор, я увидел, что одна рука все же касалась земли, так что это не было самым акробатическим моментом. Но контакт с мячом был хороший. Определенно один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере на данный момент».

Беллингем отыграл на поле все 120 минут и отличился голом на 90+5-й минуте, переведя встречу в овертайм.

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Алексей Тиньков Источник: Sky Sports
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ALKOSruLKA
Повезло... Атаки дуже прямолінійні, з топчиками може так не підфортити.
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