БЕЛЛИНГЕМ: «Думал, что повторил гол Роналду»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал о том, какие у него были ощущения во время гола в ворота Словакии.

«Это было больше инстинктивное действие, чем что-либо другое. Мяч оказался в идеальном месте, хоть и немного позади меня. Когда я был в воздухе, я подумал: «Я на высоте шести футов от земли, как Роналду!»

Потом, посмотрев повтор, я увидел, что одна рука все же касалась земли, так что это не было самым акробатическим моментом. Но контакт с мячом был хороший. Определенно один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере на данный момент».



Беллингем отыграл на поле все 120 минут и отличился голом на 90+5-й минуте, переведя встречу в овертайм.