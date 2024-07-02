ВИДЕО. Гол Турции австрийцам стал самым быстрым в истории плей-офф Евро
Установлен очередной рекорд чемпионата Европы по футболу
2 июля в немецком Лейпциге проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.
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Уже на 58-й секунде матча Турция вышла вперед. Забил Мерих Демирал. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы по футболу.
Предыдущий рекорд принадлежал поляку Роберту Левандовски, которому понадобилась 1 минута и 40 секунд, чтобы забить сборной Португалии в четвертьфинале Евро-2016.
ВИДЕО. Гол Турции австрийцам стал самым быстрым в истории плей-офф Евро
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