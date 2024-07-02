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  4. ВИДЕО. Гол Турции австрийцам стал самым быстрым в истории плей-офф Евро
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 22:31 |
2142
1

ВИДЕО. Гол Турции австрийцам стал самым быстрым в истории плей-офф Евро

Установлен очередной рекорд чемпионата Европы по футболу

02 июля 2024, 22:31 |
2142
1
ВИДЕО. Гол Турции австрийцам стал самым быстрым в истории плей-офф Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Мерих Демирал

2 июля в немецком Лейпциге проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже на 58-й секунде матча Турция вышла вперед. Забил Мерих Демирал. Этот гол стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы по футболу.

Предыдущий рекорд принадлежал поляку Роберту Левандовски, которому понадобилась 1 минута и 40 секунд, чтобы забить сборной Португалии в четвертьфинале Евро-2016.

ВИДЕО. Гол Турции австрийцам стал самым быстрым в истории плей-офф Евро

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sergei Aalst
А можно статистику по самым быстрым голам в первом ,втором,третьем туре? 1/4 ,1/2 тоже интересно тоже! Вот мне интересно. На самом деле вы считаете это за рекорд и это интересно?  Редактора бы спросить имя ,кто это быстро ,,сообразил..? Хотя допускаю там вся команда так мыслит
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