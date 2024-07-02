Чемпионат Европы02 июля 2024, 22:14 | Обновлено 02 июля 2024, 22:22
1446
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ВИДЕО. Турция забила Австрии уже на 1-й минуте! Голом отметился Демирал
Мяч был забит на 58-й секунде
02 июля 2024, 22:14 | Обновлено 02 июля 2024, 22:22
1446
0
2 июля в немецком Лейпциге проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Уже на 58-й секунде матча Турция вышла вперед. Забил Мерих Демирал.
Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.
ВИДЕО. Турция забила Австрии уже на 1-й минуте! Голом отметился Демирал
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