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  4. ВИДЕО. Турция забила Австрии уже на 1-й минуте! Голом отметился Демирал
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 22:14 | Обновлено 02 июля 2024, 22:22
1446
0

ВИДЕО. Турция забила Австрии уже на 1-й минуте! Голом отметился Демирал

Мяч был забит на 58-й секунде

02 июля 2024, 22:14 | Обновлено 02 июля 2024, 22:22
1446
0
ВИДЕО. Турция забила Австрии уже на 1-й минуте! Голом отметился Демирал
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля в немецком Лейпциге проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже на 58-й секунде матча Турция вышла вперед. Забил Мерих Демирал.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.

ВИДЕО. Турция забила Австрии уже на 1-й минуте! Голом отметился Демирал

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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