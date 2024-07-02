ВИДЕО. Как на Евро-2024 был оформлен первый дубль

В немецком Мюнхене 2 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

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Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу голландцев.

На 83-й и 90+3-й минутах забил Дониелл Мален. Мален стал первым автором дубля на чемпионате Европы 2024.

ГОЛ! 0:2 Мален, 83 мин.

ГОЛ! 0:3 Мален, 90+3 мин.