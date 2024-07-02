ОФИЦИАЛЬНО. Минай приобрел форварда Александрии

«Минай» объявил о том, что активировал опцию выкупа контракта форварда «Александрии» Егора Гуничева. «Александрия» подтвердила это, однако оба клуба не называют сумму трансфера.

Минувший сезон 20-летний игрок провел в «Минае» на правах аренды. Гуничев забил три гола в 22-х матчах и стал вторым самым молодым автором гола в истории клуба.

«Минай» по итогам прошлого чемпионата вылетел из УПЛ, однако из-за возможного прекращения существования «Днепра-1» команда Желько Любеновича может вернуться в элитный дивизион.