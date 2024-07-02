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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 22:10 |
1072
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай приобрел форварда Александрии

Гуничев остается в составе команды Любеновича

02 июля 2024, 22:10 |
1072
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай приобрел форварда Александрии
ФК Минай. Егор Гуничев

«Минай» объявил о том, что активировал опцию выкупа контракта форварда «Александрии» Егора Гуничева. «Александрия» подтвердила это, однако оба клуба не называют сумму трансфера.

Минувший сезон 20-летний игрок провел в «Минае» на правах аренды. Гуничев забил три гола в 22-х матчах и стал вторым самым молодым автором гола в истории клуба.

«Минай» по итогам прошлого чемпионата вылетел из УПЛ, однако из-за возможного прекращения существования «Днепра-1» команда Желько Любеновича может вернуться в элитный дивизион.

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Егор Гуничев Минай Александрия трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Минай
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