Украина. Премьер лига02 июля 2024, 22:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай приобрел форварда Александрии
Гуничев остается в составе команды Любеновича
02 июля 2024, 22:10 |
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«Минай» объявил о том, что активировал опцию выкупа контракта форварда «Александрии» Егора Гуничева. «Александрия» подтвердила это, однако оба клуба не называют сумму трансфера.
Минувший сезон 20-летний игрок провел в «Минае» на правах аренды. Гуничев забил три гола в 22-х матчах и стал вторым самым молодым автором гола в истории клуба.
«Минай» по итогам прошлого чемпионата вылетел из УПЛ, однако из-за возможного прекращения существования «Днепра-1» команда Желько Любеновича может вернуться в элитный дивизион.
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