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Чемпионат Европы
02 июля 2024, 21:05 |
291
0

Известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия – Турция

Матч Евро-2024 состоится 2 июля в 22:00 по киевскому времени

02 июля 2024, 21:05 |
291
0
Известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия – Турция

2 июля в немецком Лейпциге состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.

Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

Австрия: Пентц, Пош, Линхарт, Данзо, Мвене, Забитцер, Лаймер, Баумгартнер, Шмид, Зайвальд, Арнаутович.

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Бардакджи, Демирал, Айхан, Кадыоглу, Кекчю, Юксек, Гюлер, Йылмаз, Йылдыз.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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