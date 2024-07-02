Известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия – Турция
Матч Евро-2024 состоится 2 июля в 22:00 по киевскому времени
2 июля в немецком Лейпциге состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции.
Начало матча запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.
Австрия: Пентц, Пош, Линхарт, Данзо, Мвене, Забитцер, Лаймер, Баумгартнер, Шмид, Зайвальд, Арнаутович.
Турция: Гюнок, Мюльдюр, Бардакджи, Демирал, Айхан, Кадыоглу, Кекчю, Юксек, Гюлер, Йылмаз, Йылдыз.
Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с Нидерландами.
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