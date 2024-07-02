Все соперники сборной Украины по группе на Евро-2024 вылетели в 1/8 финала

Сборная Украины завершила выступления на Евро-2024 на стадии группового этапа. Украинская команда заняла последнее место в группе Е, уступив по дополнительным показателям Бельгии, Румынии и Словакии, которые и вышли в 1/8 финала турнира.

Однако путь соперников украинской сборной по группе на Евро-2024 оказался не долгим. Все три экс-соперника не сумели пробиться в четвертьфинал турнира.

Словакия, дав бой англичанам, проиграла в овертайме 1:2, Бельгия вчера уступила Франции 0:1. Румыния сегодня разгромно проиграла сборной Нидерландов со счетом 0:3.