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  4. Все соперники сборной Украины по группе на Евро-2024 вылетели в 1/8 финала
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 21:25 |
286
1

Все соперники сборной Украины по группе на Евро-2024 вылетели в 1/8 финала

Румыния, Словакия и Бельгия вылетели из турнира

02 июля 2024, 21:25 |
286
1
Все соперники сборной Украины по группе на Евро-2024 вылетели в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Сборная Украины завершила выступления на Евро-2024 на стадии группового этапа. Украинская команда заняла последнее место в группе Е, уступив по дополнительным показателям Бельгии, Румынии и Словакии, которые и вышли в 1/8 финала турнира.

Однако путь соперников украинской сборной по группе на Евро-2024 оказался не долгим. Все три экс-соперника не сумели пробиться в четвертьфинал турнира.

Словакия, дав бой англичанам, проиграла в овертайме 1:2, Бельгия вчера уступила Франции 0:1. Румыния сегодня разгромно проиграла сборной Нидерландов со счетом 0:3.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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