Все соперники сборной Украины по группе на Евро-2024 вылетели в 1/8 финала
Румыния, Словакия и Бельгия вылетели из турнира
Сборная Украины завершила выступления на Евро-2024 на стадии группового этапа. Украинская команда заняла последнее место в группе Е, уступив по дополнительным показателям Бельгии, Румынии и Словакии, которые и вышли в 1/8 финала турнира.
Однако путь соперников украинской сборной по группе на Евро-2024 оказался не долгим. Все три экс-соперника не сумели пробиться в четвертьфинал турнира.
Словакия, дав бой англичанам, проиграла в овертайме 1:2, Бельгия вчера уступила Франции 0:1. Румыния сегодня разгромно проиграла сборной Нидерландов со счетом 0:3.
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