В немецком Мюнхене 2 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

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Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 83-й минуте счет 2:0 сделал Дониелл Мален. Ассист на него отдал Коди Гакпо. Гакпо добавил к своему голу еще и голевую передачу!

❗️ ВИДЕО. Браво, Гакпо! Нидерланды забили 2-й Румынии в 1/8 финала Евро-2024