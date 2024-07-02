Чемпионат Европы02 июля 2024, 20:51 | Обновлено 02 июля 2024, 21:16
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ВИДЕО. Браво, Гакпо! Нидерланды забили 2-й Румынии в 1/8 финала Евро-2024
Гол оформил Дониелл Мален, а ассист отдал Коди
02 июля 2024, 20:51 | Обновлено 02 июля 2024, 21:16
734
4
В немецком Мюнхене 2 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 83-й минуте счет 2:0 сделал Дониелл Мален. Ассист на него отдал Коди Гакпо. Гакпо добавил к своему голу еще и голевую передачу!
❗️ ВИДЕО. Браво, Гакпо! Нидерланды забили 2-й Румынии в 1/8 финала Евро-2024
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Комментарии 4
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вот истинное лицо румынии
Як можно було влетіти цьому лайну 0-3 у першій грі?
Показать Скрыть 1 ответ
Поясніть мені, з якої радощи ,ці двоє недОумки, волають ,наче різані після кожного гола. Україна у Фінал вийшла .. чи ....ло здохло?
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