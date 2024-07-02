Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Браво, Гакпо! Нидерланды забили 2-й Румынии в 1/8 финала Евро-2024
Чемпионат Европы
02 июля 2024, 20:51 | Обновлено 02 июля 2024, 21:16
734
4

ВИДЕО. Браво, Гакпо! Нидерланды забили 2-й Румынии в 1/8 финала Евро-2024

Гол оформил Дониелл Мален, а ассист отдал Коди

02 июля 2024, 20:51 | Обновлено 02 июля 2024, 21:16
734
4
ВИДЕО. Браво, Гакпо! Нидерланды забили 2-й Румынии в 1/8 финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Мюнхене 2 июля проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Альянц-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 83-й минуте счет 2:0 сделал Дониелл Мален. Ассист на него отдал Коди Гакпо. Гакпо добавил к своему голу еще и голевую передачу!

❗️ ВИДЕО. Браво, Гакпо! Нидерланды забили 2-й Румынии в 1/8 финала Евро-2024

По теме:
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Румынией и Нидерландами
Все соперники сборной Украины по группе на Евро-2024 вылетели в 1/8 финала
Дониелл Мален видео голов и обзор Коди Гакпо сборная Нидерландов по футболу сборная Румынии по футболу Румыния - Нидерланды Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 02 июля 2024, 09:54 22
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия – Турция
Футбол | 02 июля 2024, 21:05 0
Известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия – Турция
Известны стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия – Турция

Матч Евро-2024 состоится 2 июля в 22:00 по киевскому времени

С Шапаренко после Евро провели переговоры по трансферу. И это не Лацио
Футбол | 02.07.2024, 09:21
С Шапаренко после Евро провели переговоры по трансферу. И это не Лацио
С Шапаренко после Евро провели переговоры по трансферу. И это не Лацио
Калинина проиграла 77-й ракетке мира в 1/64 финала Уимблдона-2024
Теннис | 02.07.2024, 20:15
Калинина проиграла 77-й ракетке мира в 1/64 финала Уимблдона-2024
Калинина проиграла 77-й ракетке мира в 1/64 финала Уимблдона-2024
Все решила лотерея. Португалия в серии 11-метровых обыграла Словению
Футбол | 02.07.2024, 00:48
Все решила лотерея. Португалия в серии 11-метровых обыграла Словению
Все решила лотерея. Португалия в серии 11-метровых обыграла Словению
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ozzy
вот истинное лицо румынии
Ответить
+3
Мосій Шило
Як можно було влетіти цьому лайну 0-3 у першій грі?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
a.fedorenko1953
Поясніть мені, з якої радощи ,ці двоє недОумки, волають ,наче різані після кожного гола. Україна у Фінал вийшла .. чи  ....ло здохло?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
01.07.2024, 07:15 4
Бокс
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
01.07.2024, 00:33 1
Бокс
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
Звезде Реала предложили безумный контракт на €500 млн. Известен ответ
02.07.2024, 07:46 3
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 29
Олимпийские игры
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем