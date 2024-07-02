Украина. Премьер лига02 июля 2024, 19:57 | Обновлено 02 июля 2024, 21:02
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ЛНЗ оформил трансфер ганского форварда
Марк Ассинор стал игроком черкасского клуба
02 июля 2024, 19:57 | Обновлено 02 июля 2024, 21:02
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Черкасский ЛНЗ оформил переход ганского нападающего 23-летнего Марка Ассинора. Соглашение рассчитано на 3 года. Трансфер обошелся в 230 тысяч евро.
Предыдущим клубом Ассинора был словацкий «Железиарне Подбрезова». В прошлом сезоне в чемпионате Словакии Марк сыграл 28 поединков, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что трансфер Ассинора будет стоить 180 тысяч евро.
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