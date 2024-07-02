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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 19:57 | Обновлено 02 июля 2024, 21:02
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0

ЛНЗ оформил трансфер ганского форварда

Марк Ассинор стал игроком черкасского клуба

02 июля 2024, 19:57 | Обновлено 02 июля 2024, 21:02
810
0
ЛНЗ оформил трансфер ганского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Ассинор

Черкасский ЛНЗ оформил переход ганского нападающего 23-летнего Марка Ассинора. Соглашение рассчитано на 3 года. Трансфер обошелся в 230 тысяч евро.

Предыдущим клубом Ассинора был словацкий «Железиарне Подбрезова». В прошлом сезоне в чемпионате Словакии Марк сыграл 28 поединков, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что трансфер Ассинора будет стоить 180 тысяч евро.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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