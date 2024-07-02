ЛНЗ оформил трансфер ганского форварда

Черкасский ЛНЗ оформил переход ганского нападающего 23-летнего Марка Ассинора. Соглашение рассчитано на 3 года. Трансфер обошелся в 230 тысяч евро.

Предыдущим клубом Ассинора был словацкий «Железиарне Подбрезова». В прошлом сезоне в чемпионате Словакии Марк сыграл 28 поединков, в которых забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что трансфер Ассинора будет стоить 180 тысяч евро.